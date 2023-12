Polska kinematografia może pochwalić się wieloma wybitnymi dziełami. Wiele produkcji jest ponadczasowych i bawi oraz wzrusza do łez. Przygotowaliśmy dla Was specjalny quiz, w którym będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu.

Jak dobrze znasz polskie filmy?

Historia kinematografii w Polsce sięga roku 1894. Właśnie w tym roku Kazimierz Prószyński stworzył aparat kinematograficzny służący jednocześnie do rejestracji materiału filmowego oraz jego projekcji – pleograf. Jednak rodzimy wynalazek nie przyjął się na gruncie polskim, a na stałe zadomowił się dopiero ten, wynaleziony przez braci Lumière. Za pierwszy zachowany polski film fabularny uznaje się „Pruską kulturę” z 1908 roku. Niestety wojna i okupacja naszego kraju dość mocno ograniczyły rozwój kinematografii. Dopiero założenie 8 marca 1948 roku Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi spowodowało, iż film polski zaczął się rozwijać.

W latach 80. powstało wiele kultowych filmów, które na stałe weszły do kanonu polskiej kinematografii i bawią do dziś. To właśnie w tym okresie powstały takie dzieła, jak „Miś”, „Zmiennicy” czy „Alternatywy 4” Stanisława Barei, „Vabank” i „Seksmija” Juliusza Machulskiego.

Pozostawmy już czasy zamierzchłe. Polskie kino stale się rozwija, przybywa młodych i utalentowanych twórców, których produkcje podbijają nasze serca. Przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym sprawdzimy Waszą wiedzę z szeroko pojętej klasyki polskiego kina. Znacie tytuły słynnych polskich produkcji? Jeśli tak, to nasz quiz nie sprawi Wam najmniejszych problemów!

Quiz. Odgadnij brakujący wyraz w tytule filmu. 8/10 to minimum! Pytanie 1 z 10 Z tym pytaniem chyba nie powinno być problemu. Jakie były „Rozmowy…” w filmie Sylwestra Chęcińskiego? Nagrywane Kontrolowane Podsłuchiwane Następne pytanie >

