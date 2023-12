Quiz. Pamiętasz film „Kevin sam w domu”? Spróbuj zdobyć 10 punktów!

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji. Musi być ubrana choinka, a pod nią prezenty. Przy stole zawsze zostawia się miejsce dla niespodziewanego gościa. Jest karp i kutia. Nie brakuje śpiewania kolęd. Jest też „Kevin sam w domu”. Kultowa komedia, która bawi nas w każde święta. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze ją znasz!

„Kevin sam w domu” to tradycja

„Święta z Kevinem” to fraza, która już na stałe weszła do naszego języka. Wielu z nas nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez seansu filmu „Kevin sam w domu”. Od lat, rok do roku, emitowany jest w telewizji. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że śmiało można mówić o nowej tradycji.

„Kevin sam w domu” to dzieło reżysera Chrisa Columbusa. Jego premiera miała miejsce w 1990 roku. Film stał się tak popularny, że w kinach wyświetlano go jeszcze na długo po świętach. W Polsce stał się fenomenem za sprawą Polsatu, który to emitował go każdego roku.

W 2010 roku telewizja nie uwzględniła filmu w świątecznej ramówce. Spotkało się to z niebywałym oburzeniem i protestami ze strony widzów. Ostatecznie stacja zdecydowała się wyemitować go w Boże Narodzenie, a nie jak zawsze w Wigilię. Natomiast w 2018 roku padł absolutny rekord oglądalności. Film śledziło bowiem wtedy aż 4,51 miliona widzów!

Quiz. Czy pamiętasz film „Kevin sam w domu”?

„Kevin sam w domu” to prawdziwy fenomen. Polscy widzowie oglądali go wiele razy. Dlatego teraz pora zweryfikować tę wiedzę. Czy uda Ci się rozwiązać ten quiz i zdobyć przynajmniej 10 punktów? Powodzenia!

Pytanie 1 z 15 Do jakiego miasta wylatuje rodzina Kevina? Do Paryża Do Rzymu Do Pragi

