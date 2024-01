Quiz. Pamiętasz filmy Stanisława Barei? 12/14 to obowiązek

Stanisław Bareja stworzył wiele popularnych filmów i seriali, które do dziś wywołują na naszych twarzach uśmiech. Jak dobrze je znasz? W tym quizie możesz to sprawdzić. Podejmij próbę i przekonaj się, czy zdołasz uzyskać maksymalną liczbę punktów.

Stanisław Bareja to bezsprzecznie jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów. W jego dorobku znalazły się takie kultowe filmy, jak „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, „Miś”, „Poszukiwany, poszukiwana” oraz „Nie ma róży bez ognia”. Jak dobrze pamiętasz ich fabułę? Przekonaj się i rozwiąż nasz quiz.

Stanisław Bareja ma w swojej filmografii również wiele najbardziej znanych i lubianych polskich seriali. To on stworzył scenariusz do produkcji takich jak „Zmiennicy”, „Barbara i Jan” czy też „Alternatywy 4”. Pomimo upływu lat wciąż bawią one tysiące widzów.

Quiz. Pamiętasz filmy Stanisława Barei?

Jak dobrze znasz filmowe hity w reżyserii Stanisława Barei? Przekonaj się i spróbuj rozwiązać poniższy quiz. Sprawdź, czy pamiętasz najzabawniejsze dialogi i sceny oraz fabułę kultowych polskich komedii i seriali. Czy uda Ci się zdobyć maksymalną liczbę punktów? Sprawdź sam! Powodzenia!

Pytanie 1 z 14 W którym filmie pojawiła się piosenka, którą rozpoczynały słowa „Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem…”? w „Żonie dla Australijczyka” w „Przygodzie z piosenką” w „Misiu” Nastepne pytanie

