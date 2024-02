Quiz. Pamiętasz gwarę PRL? Miłośnik tamtych czasów zdobędzie minimum 10/12!

Wiele osób wspomina PRL z nostalgią. Sentymentalnie wracają wspomnieniami do minionej epoki. Wtedy wszystko wyglądało inaczej. Różnił się chociażby język. W każdym okresie używa się ze specyficznych słów, by określać otaczającą nas rzeczywistość. Przed 1989 rokiem mówiono w sposób różniący się od dzisiejszego. Powstało wtedy wiele wyrażeń, których dzisiejsza młodzież może w ogóle nie znać. Jak dobrze je pamiętasz? Ten quiz sprawdzi Twoją wiedzę.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

W PRL-u mówiono w charakterystyczny sposób

PRL jest dla jednych miłym wspomnieniem. Inni z kolei wspominają go bez krzty sympatii. Obie grupy zgodzą się jednak, że okres ten był specyficzny. Otaczająca rzeczywistość bardzo różniła się od tej, którą znamy dziś. Dlatego też powstało wiele słów, który pomagały ją opisywać. Niektóre z nich rozbrzmiewają jeszcze do dziś. Większość jednak wyszła z użycia. Teraz korzystać z niej mogą chyba jedynie osoby, które żyły w tamtym czasie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Gwara PRL-u była niezwykle bogata. Tworzono wtedy określenia na mnóstwo rzeczy. Pomagało to nie tylko w porozumiewaniu się. Był to także sposób na unikanie cenzury. Kiedy nie można było użyć jakiegoś słowa, korzystało się z odpowiedniego zamiennika. Gdyby powstał słownik zawierający wszystkie określenia, których używano, byłby zapewne niezwykle obszerny. My jednak wybraliśmy dwanaście gwarowych określeń, które musi znać każdy, kto wtedy się wychowywał.

Zobacz także: Quiz. Rozpoznasz te kadry? 12/12 zdobędzie tylko pasjonat tańca!

Quiz. Znasz te słowa z PRL-u?

Czy pamiętasz, jak mówiono w PRL-u? Jeśli interesujesz tym okresem, na pewno nie będziesz miał problemu, by wskazać prawidłowe odpowiedzi. Pokaż, że język, którego wtedy używano, nie ma przed Tobą tajemnic. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Czym była katana? Mieczem samurajskim Czapką zimową Kurtką Nastepne pytanie

Zobacz także: Quiz. Wodecki czy Grechuta? 6/12 to wstyd!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!