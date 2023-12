Okres PRL-u w Polsce należał do dość trudnych okresów. Choć powodów do radości w tym czasie nie było zbyt wiele, to ludzie starali się wieść w miarę normalne życie.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Quiz. Jeśli pamiętasz PRL, 50 proc. punktów to konieczność! Dasz radę?

PRL – ograniczenia i zakazy

Czas PRL-u kojarzy nam się raczej z licznymi zakazami, nakazami oraz ograniczeniem swobody. Szczególnie ciężko żyło się w czasie stanu wojennego, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. Z tego powodu wprowadzono godzinę policyjną, która ograniczała możliwość przemieszczania się obywateli, a także zawieszono festiwale muzyczne, jak choćby te, które odbywały się w Opolu i Sopocie.

Zobacz także: Quiz. Najgorsze w PRL! Tego nienawidzili Polacy. Zgadniesz chociaż połowę?

Quiz. Pamiętasz hity prywatek w PRL?

Imprezy, zwane potocznie prywatkami, w czasach PRL-u wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Młodzi, spragnieni rozrywki ludzie wykorzystywali niemalże każdą okazję do zorganizowania imprezy. Ważne było, aby wspólnie spędzić czas i móc potańczyć do największych przebojów. Pamiętacie prywatki okresu PRL-u? Jeśli tak, rozwiązanie naszego quizu nie sprawi Wam najmniejszych problemów!

Zobacz także: Quiz. Pamiętasz filmy o miłości z czasów PRL-u? 8/10 to minimum!

Quiz. Pamiętasz hity prywatek w PRL? 8/10 to mus! Pytanie 1 z 10 Jaką Miss wybierano w utworze „Chałupy Welcome to” Zbigniewa Wodeckiego? Polonia Natura Następne pytanie >

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!