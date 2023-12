Rozwiąż nasz quiz, żeby sprawdzić, jak dobrze pamiętasz „Rozmowy kontrolowane”. To nieśmiertelne dzieło wyreżyserowane przez Sylwestra Chęcińskiego opowiadające o absurdach epoki PRL miało swoją premierę 32 lata temu.

Klasyk polskiego kina

„Rozmowy kontrolowane” weszły do naszych kin dokładnie 13 grudnia 1991 r., jeszcze w tym samym roku, kiedy rozpoczęła się produkcja filmu. Jak widać, stało się to już po tym, jak Polacy pożegnali komunizm. Jednak obraz wciąż stanowił satyrę na społeczeństwo i władzę w czasach PRL.

To w istocie druga część słynnej trylogii: po „Misiu” w reżyserii Stanisława Barei z 1981 r. i przed „Rysiem” Stanisława Tyma z 2007 r. Wszystkie te filmy łączą przede wszystkim postaci Ryszarda Ochódzkiego (Tym), Zygmunta Molibdena (Krzysztof Kowalewski) i Wacława Jarząbka (Jerzy Turek).

Bardzo szybko „Rozmowy kontrolowane” znalazły się w tym samym gronie co „Miś” – to jest obrazów, które do dziś są uznawane za absolutną klasykę polskiej komedii. Znają i lubią je tak starsze, jak i młodsze pokolenia.

Quiz. Pamiętasz „Rozmowy kontrolowane”

Czy Ty możesz zaliczać się do grona znawców „Rozmów kontrolowanych”? Pokaże to poniższy quiz. Do dzieła!

Quiz. Pamiętasz “Rozmowy kontrolowane”? Udowodnij to, zdobywając 8/10 Pytanie 1 z 10 Kto wcielił się w zomowca, który zabrał Jarząbkowi słuchawkę, i powiedział do niej „rozmowa kontrolowana; rozmowa kontrolowana”? Zbigniew Buczkowski Leon Niemczyk Ryszard Kotys Następne pytanie >

