Quiz. Pan Artur z „1 z 10” znał 40 odpowiedzi. A ty? Już połowa punktów budzi podziw!

„Jeden z dziesięciu” to popularny teleturniej, który na ekranach gości już od 29 lat. Prowadzącym, niezmiennie od samego początku emisji programu na antenie Telewizji Polskiej jest Tadeusz Sznuk.

19. odcinek 140 serii przeszedł do historii. Wszystko za sprawą Pana Artura Baranowskiego – ekonomisty ze Śliwników, który jest miłośnikiem gier logistycznych i jazdy na rowerze. Pan Artur nie dał swoim rywalom najmniejszych szans. Odpowiedział bezbłędnie na wszystkie 40 pytań! Takiego wyniku w historii teleturnieju nie udało się osiągnąć nikomu! Pan Artur dzięki swojej wszechstronnej wiedzy zdobył aż 803 punkty.

Pan Artur z marszu zaskarbił sobie szacunek i sympatię telewidzów. Wielki Finał 140 edycji teleturnieju „Jeden z dziesięciu” odbył się w piątek, 24 listopada. Widzowie z zapartym tchem zasiedli przed telewizorami, aby śledzić zmagania najlepszych uczestników. Niestety, wśród nich zabrakło Pana Artura, który z powodu zdarzenia losowego nie mógł pojawić się w programie.

Quiz. Pan Artur z „1 z 10” znał 40 odpowiedzi. A ty?

Pytania w teleturnieju prowadzonym przez Tadeusza Sznuka nie należą do najłatwiejszych, przekonał się o tym każdy, kto obejrzał choć jeden odcinek programu. Mamy dla Was wyjątkowy quiz, a którym będziecie mogli sprawdzić swoją wiedzę. Pan Artur Baranowski zdołał odpowiedzieć na wszystkie bez chwili zawahania. Jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Zapraszamy do rozwiązania quizu, już połowa poprawnych odpowiedzi zasługuje na gromkie brawa.

