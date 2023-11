Papa D i De Mono mają w swoim repertuarze wiele utworów, które w krótkim czasie stały się wielkimi hitami. Zna je chyba każdy fan ich twórczości. Sprawdź, czy również należysz do tego zacnego grona. Zapraszamy na quiz!

Papa D to polski zespół, który zawiązał się w 1984 roku z inicjatywy producentów muzycznych – Sławomira Wesołowskiego i Mariusza Zabrodzkiego. Jest synthpopową grupą, wykonującą także utwory z gatunku new romantic oraz nowa fala. Obecny skład zespołu to: wokalista Paweł Stasiak, gitarzysta basowy i wokalista wspierający Waldemar Kuleczka, gitarzysta Jacek Szewczyk, perkusista Dariusz Piskorz, a także klawiszowiec Marcin Tywoniuk.

Grupa De Mono została założona w 1984 roku. Jej szczyt popularności przypadł na końcówkę lat 80., a także pierwszą połowę lat 90. XX wieku. Zespół założyli gitarzysta Marek Kościkiewicz, basista Piotr Kubiaczyk, a także perkusista Dariusz Krupicz pod nazwą „Mono”. Trzy lata później zmieniono ją na „De Mono”. Obecny skład grupy to: Andrzej Krzywy, Piotr Kubiaczyk, Paweł Pełczyński, Paweł Dampc, Tomasz Banaś, Zdzisław Zioło, a także Marcin Korbacz.

Czy znasz piosenki Papa D i De Mono?

Jak dobrze znasz utwory tych dwóch zespołów? Sprawdź swoją wiedzę na temat ich twórczości i zobacz, czy pamiętasz poniższe tytuły. Kto śpiewa te piosenki? Tylko prawdziwy ekspert osiągnie wynik 10/10 poprawnych odpowiedzi.

Quiz. Papa Dance czy De Mono? Za 9/10 bijemy brawo Pytanie 1 z 10 Utwór „Pocztówka z wakacji” pochodzi z repertuaru Papa Dance De Mono Następne pytanie >

