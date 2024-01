Quiz. Rozpoznasz toksycznego szefa? Jeśli to robi, trzymaj się z daleka!

Dobry szef dba o pozytywną atmosferę i odpowiednie podejście do pracowników. Z taką osobą zawsze lepiej się pracuje. Wtedy również często może on liczyć na większe zaangażowanie. Niestety, na świecie są też ludzie, którym daleko do zarządzania w pozytywny i inspirujący sposób. Czy wiesz, jakimi zachowaniami cechuje się toksyczny przełożony? Ten quiz pozwoli Ci to sprawdzić.

Lepiej unikać toksycznych osób

Przełożony z odpowiednim podejściem jest cenny. Szczególnie na początku zawodowej kariery. Może bowiem dawać dobry przykład i pomagać rozwijać nasze mocne strony. Jednocześnie wspierając przy niwelowaniu tych słabszych. Zdarzyć się jednak może, że trafimy na szefa, który jest kompletnym zaprzeczeniem takiej osoby.

Kiedy nasz przełożony wykazuje wiele antypracowniczych cech, lepiej go unikać. Nikt nie chce pracować z kimś, kto nie traktuje nas w dobry sposób. Zamiast tego przejawia zachowania, które trudno nazwać wspierającymi czy inspirującymi. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, warto szukać innego miejsca pracy. Takiego, w którym szef będzie traktował nas poważnie, a nie patrzył jedynie na czubek własnego nosa.

Quiz. Wiesz jakie cechy posiada toksyczny szef?

Ten quiz sprawdzi, czy rozpoznajesz toksyczne zachowania u swojego przełożonego. Jednocześnie możesz dowiedzieć się, które cechy również nie są pożądane. Nie wszystkie bowiem mogą być oczywiste na pierwszy rzut oka.

Pytanie 1 z 10 Toksyczny szef: Docenia Twoje osiągnięcia w pracy Przywłaszcza sobie Twoje sukcesy Wykazuje dumę z pracy swojego zespołu Nastepne pytanie

Tworząc quiz inspirowaliśmy się wskazówkami dr. Michała Chmieleckiego na rozpoznanie toksycznego szefa.

