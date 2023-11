Quiz. „Seksmisja” czy „Miś”? Będziesz mistrzem, jeśli rozpoznasz 8/10 cytatów

Quiz, w którym pytamy o kultowe komedie. „Seksmisja” czy „Miś”? Wskaż, z jakich filmów pochodzą te cytaty! Jeśli choć raz oglądałeś film Stanisława Barei lub Juliusza Machulskiego, to z pewnością świetnie sobie poradzisz. Tych cytatów nie da się zapomnieć! Pamiętasz je? Odpowiedz na przynajmniej 8/10 pytań i zostań mistrzem.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Quiz. Czy pamiętasz film „Kevin sam w domu”? 7/10 to porażka!

Quiz filmowy – Bareja czy Machulski

„Miś” to film, który ukazał się 4 maja 1981 roku. Wyśmiewał polską rzeczywistość PRL. Satyryczne spojrzenie na świat pod rządami Gierka do dziś bawi Polaków do łez. Ryszard Ochódzki i liczne cytaty, które wypowiedział on, a także inni bohaterowie filmu, na dobre wpisały się do codziennego języka! Podobnie jest z „Seksmisją”.

To komedia, która premiery doczekała się nieco później, bo 14 maja 1984 roku. Maks i Albert obudzili się w świecie pozbawionym mężczyzn. Co ciekawe, Machulski zaprezentował tam rok 2044. Sprawdź, ile pamiętasz z „Seksmisji”.

Zobacz także: Quiz. Kultowe hity, które obalały PRL! Za 9/12 bijemy brawo

Quiz. „Seksmisja” czy „Miś”?

Quiz: "Miś" czy "Seksmisja"? Z którego filmu pochodzi ten cytat? [TRUDNY] Pytanie 1 z 10 „Nie ma takiego miasta – Lądyn! Jest Lądek, Lądek Zdrój, tak…” Miś Seksmisja Następne pytanie >

Zobacz także: Quiz. Doda czy Edyta Górniak? Większość odpada na drugim pytaniu!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!