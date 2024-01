Quiz. „Shrek” czy „Madagaskar”? Jesteś mistrzem, jeśli rozpoznasz choć 5 cytatów

„Shrek” oraz „Madagaskar” należą do grona najbardziej rozpoznawalnych produkcji DreamWorks. Są powszechnie uznawane za kultowe filmy animowane. Któż bowiem nie oglądał przygód sympatycznego ogra oraz jego wiernego towarzysza? A może jest wśród nas ktoś, kto nie kojarzy złotoustego króla Juliana?

Zobacz także: Quiz. Polskie hity wszech czasów. Zgadniesz, kto śpiewał tę piosenkę?

Sprawdź swoją znajomość cytatów z ulubionych filmów, rozwiązując prosty quiz o „Shreku” oraz „Madagaskarze”.

Quiz. „Shrek” i „Madagaskar”. Skąd pochodzi cytat?

„Madagaskar” to film o historii czterech zwierząt z zoo w Central Parku – żyrafy Melmana, lwa Aleksa, zebry Marty’ego, a także hipopotamicy Glorii. Marty zawsze marzył o tym, aby zobaczyć kiedyś swoje naturalne środowisko – trawiaste tereny południowo-wschodniej Afryki. Tymczasem cztery pingwiny z ogrodu zoologicznego, postanowiły opracować plan ucieczki. Zebra postanawia iść ich tropem, a jego przyjaciele nie pozostawiają go w tym samego. Ucieczka zwierząta wywołuje panikę w Nowym Jorku. Ostatecznie zapada decyzja o przetransportowaniu ich do Afryki. Statek przejmują jednak Rico, Szeregowy, Skipper i Kowalski. Przyjaciele trafiają przypadkowo na wyspę Madagaskar.

„Shrek” to opowieść o wielkim, zielonym samotniku – ogrze żyjącym na bagnach. Główny bohater jest bardzo szczęśliwy w swojej samotni. Wszystko zmienia się, gdy Lord Farquaad wydaje rozkaz wysiedlenia tam wszystkich baśniowych stworów. To dla Shreka zbyt wiele. Stroniący od towarzystwa ogr, chce odzyskać swoją ziemię i pozbyć się niechcianych gości. Wkrótce zawiera z władcą układ – uzyska prawa do ziem, jeśli uwolni ze smoczej wieży piękną królewnę – Fionę. W drodze towarzyszy mu gadatliwy osioł, który wkrótce staje się jego najlepszym przyjacielem.

Zobacz także: Quiz. Filmowe hity lat 90. Jeśli pamiętasz te czasy, 10/12 to obowiązek!

Rozwiąż test o kultowych filmach animowanych!

Z której produkcji pochodzą poniższe cytaty? Sprawdź swoją znajomość tych dwóch filmów i rozwiąż nasz quiz!

Quiz. "Shrek" czy "Madagaskar"? Jeden cytat musi wystarczyć! 5/10 to minimum Pytanie 1 z 10 „Zainwestuj w TikTaki, bo ci jedzie!” „Madagaskar” „Shrek” Następne pytanie >

Zobacz także: Quiz. Jak dużą masz wiedzę? Tylko prawdziwy omnibus odpowie poprawnie na 15 pytań!