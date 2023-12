Quiz. Sylwester w PRL. Jeśli pamiętasz takie prywatki, musisz trafić 10 razy!

Quiz, w którym pytamy o Sylwestra z PRL. Koniec roku już za chwilę! Obecnie mamy mnóstwo możliwości, by pożegnać stary, a powitać nowy rok. Cateringi, rozmaite alkohole, impreza z Dwójką, Polsatem czy bal w ulubionym lokalu. Sylwester to czas, który spędzamy w gronie znajomych, parami lub z rodziną. Jednak czy wiesz, jak było kiedyś? Oto seria pytań o Sylwestra w czasach PRL-u!

Okres komunizmu nie należał do najbardziej kolorowych. Szarą rzeczywistość umilały zabawy takie jak Sylwester. Tuż przed końcem roku do sklepów trafiały towary, których nie było na co dzień na półkach. Rozmaite produkty w tamtym okresie były sprzedawane na kartki. Do tego konfetti, balony czy „ruski szampan” i impreza gotowa! Jednak to nie wszystko! Sprawdź, ile pamiętasz, rozwiązując nasz quiz!

Quiz. Sylwester w czasach PRL-u

Sprawdź, czy znasz dawne zwyczaje kultywowane podczas sylwestrowych zabaw PRL-u. Jeśli pamiętasz tamte prywatki, musisz trafić w quizie przynajmniej 10 razy! Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Na początek pytanie o typowy trunek sylwestrowy. Jak nazywał się szampan, który był popularny w PRL-u? Sowietskoje Igristoje Doratoje Sowietskoje Szampanij Rusjik Nastepne pytanie

