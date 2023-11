Quiz. T.Love czy Oddział Zamknięty? Prawdziwy mistrz zgarnie 10/12

Przedstawiamy Wam quiz: T.Love czy Oddział Zamknięty. Obie grupy są niezwykle cenione i ważne dla polskiej sceny szeroko rozumianego rocka. Obie też wywodziły się z rodzimej wersji kultury punkrockowej lat 80.

Jednym ze współzałożycieli częstochowskiego T.Love był Muniek Staszczyk. On też jako jedyny jest od samego początku aż do dziś „stałą” tej kapeli. Jeszcze od czasów, kiedy ta występowała jako Teenage Love Alternative (1982-1986 r.). Przez 40 lat grupa stworzyła wiele niezapomnianych przebojów i weszła do kanonu polskiej muzyki.

Do tego kanonu należy też z całą pewnością Oddział Zamknięty, który powstał w 1979 r. Zespół nazwano tak, ponieważ na oddział szpitala psychiatrycznego trafił współzałożyciel grupy, wokalista Krzysztof Jaryczewski, kiedy chciał uniknąć służby wojskowej.

Formacja rozgłos zyskała w latach 80. Doczekała się wielu ponadczasowych hitów, ale też wielu zmian personalnych i kilku przerw w działalności. Najdłuższa z nich miała miejsce między 1989 i 1992 r. Pomimo różnych zawirowań od samego początku o sile zespołu stanowi gitarzysta Wojciech Łuczaj-Pogorzelski.

Rozwiążcie nasz quiz, żeby zobaczyć, jak dobrze znacie twórczość T.Love i Oddziału Zamkniętego.

Quiz. T.Love czy Oddział Zamknięty?

