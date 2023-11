Quiz. Tina Turner odeszła w 2023 r. Pamiętasz jej przeboje? 7/12 to mus!

Tina Turner, a właściwie Anna Mae Bullock – bo tak brzmiało prawdziwe nazwisko artystki – była niekwestionowaną gwiazdą. Karierę rozpoczęła na przełomie lat 50. i 60., to niemal 30 lat później nadal nagrywała utwory, które królowały na szczytach list przebojów. Na scenie królowała przez ponad 50 lat!

Artystka na świat przyszła 26 listopada 1939 roku w amerykańskim mieście Brownsville. Choć w szkole była przeciętną uczennicą, to chętnie uczęszczała na szereg zajęć dodatkowych, które sprawiały jej więcej przyjemności niż siedzenie w szkolnej ławce. Przyszła gwiazda rocka grała w koszykówkę i była cheerleaderką. Niestety, los nie oszczędzał jej rodziny. Kiedy miała zaledwie 11 lat, jej matka opuściła rodzinę, a dwa lata później uczynił to również jej ojciec, pozostawiając siostry same. W tym czasie Anna wraz z rodzeństwem zamieszkała u kuzynostwa.

Początek kariery

Przyszła gwiazda dorabiała jako opiekunka do dzieci. W krótce przeniosła się do miasta Saint Louis gdzie od czasu do czasu śpiewała w miejscowych lokalach. To właśnie podczas jednego z tych spontanicznych występów dostrzegł ją Ike Turner – muzyk i producent, który był liderem zespołu Kings of Rhythm. Anna miała wówczas 17 lat i od razu dołączyła do formacji. Szlifowała swój warsztat wokalny pod okiem Turnera, a w wolnym czasie pracowała jako pomoc w szpitalu.

Od Anny Mae Bullock do Tiny Turner

Niebawem Ike zmienił nazwę zespołu Kings of Rhythm na The Ike and Tina Turner Revue – i tak oto Anna stała się Tiną. Ich relacja sceniczna przeniosła się również na grunt prywatny. Po pewnym czasie Tina i Ike wzięli ślub i z sukcesem kontynuowali występy. Za utwór „Proud Mary” dostali nagrodę Grammy oraz grali jako support na brytyjskiej trasie The Rolling Stones. W 1978 roku para rozwiodła się, a artystka po latach wyjawiła prawdę o ich związku. Turner znęcał się nad kobietą nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Te traumatyczne przeżycia nieomal nie zakończył świetnie zapowiadającej się kariery wokalistki.

Po prostu najlepsza!

Tina Turner jednak się nie poddała. Już 5 lat po rozwodzie wróciła do studia, aby nagrać nowe utwory. W 1984 roku ukazał się pierwszy solowy album Tiny zatytułowany „Private Dancer”. Krążek w pierwszym roku od premiery sprzedano w nakładzie 8 mln egzemplarzy. Na swoim koncie ma wiele hitów. Stała się jedną z najczęściej nagradzanych wokalistek, na swoim koncie ma między innymi 8 nagród Grammy. Jej koncert w Rio de Janeiro w 1988 roku zgromadził aż 180 tysięcy widzów, za ten wynik została wpisana do księgi rekordów Guinnessa.

Quiz. Pamiętasz przeboje Tiny Turner?

Chyba każdy z nas doskonale zna największe hity Tiny Turner. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę. Dla fanów artystki 7 punktów to minimum. Powodzenia!

Quiz. Tina Turner odeszła w 2023 r. Pamiętasz jej przeboje? 7/12 to mus! Pytanie 1 z 12 „I want to make a million dollars/I want to live out by the sea” to fragment utworu: „Tonight” „Private Dancer” Następne pytanie >

