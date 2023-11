Quiz, który fani polskiej muzyki rozwiążą bez problemu. Pytamy o Wilki i De Mono. Znasz różnice między tymi dwoma zespołami? Jeśli tak, to z pewnością poradzisz sobie bez problemu i zgarniesz przynajmniej 9/10!

Wilki założył Robert Gawliński w 1992 roku. Grupa grała z kilkuletnimi przerwami. Pierwsza trwała od 1995 roku do 2001 roku, Kolejna od 2009 do 2011 roku. Nie przeszkodziło to jednak muzykom na stworzenie ponadczasowych przebojów, które znamy do dziś.

Również De Mono ma w repertuarze wiele piosenek lubianych przez Polki i Polaków. Zespół powstał w latach 80., a dokładnie w 1984 roku Szczyt popularności zespołu, w którym śpiewa Andrzej Krzywy, przypadł na lata 90., ale piosenki tej kapeli do dziś można usłyszeć w radiu.

Quiz. De Mono czy Wilki?

Quiz. Wilki czy De Mono? Trzecie pytanie to pułapka! Pytanie 1 z 10 „Tak pragnąłem Twego ciała / I widzę tylko Twoje kapelusze" – który zespół śpiewał te słowa? Wilki De Mono

