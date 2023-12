Quiz. Wilki czy Robert Gawliński? 8/10 zdobędzie tylko prawdziwy fan

Zespół Wilki powstał w 1991 roku. Inicjatorem jego powstania był Robert Gawliński, który od najmłodszych lat wiązał się z różnymi formacjami muzycznymi. W wieku 16 lat dołączył do punk-rockowej kapeli Gniew, a w 1982 roku założył zespół Madame.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Niestety, Gawliński nie miał szczęścia do kapel, z którymi się wiązał. Większość z nich kończyła swoją działalność po krótkim okresie egzystencji. Dopiero kiedy w 1992 roku założył formację Wilki, zdobył ogólnopolską rozpoznawalność. Od początku działania formacji pełnił w niej rolę kompozytora i autora tekstów. Wszystkie utwory, które znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym „Wilki”, są jego autorstwa.

Zobacz także: Quiz. Czy znasz kultowe polskie komedie? Jeden kadr musi wystarczyć!

Robert Gawliński – kariera solowa

Debiutancki krążek został znakomicie przyjęty przez słuchaczy i krytyków. Muzycy postanowili iść za ciosem i już rok później, bo w 1993 roku wypuścili kolejny krążek „Przedmieścia”. Niestety, mimo odniesionego sukcesu, licznych koncertów, znakomicie sprzedających się płyt, Gawliński postanowił zawiesić działalność kapeli w 1994 roku.

Zobacz także: Quiz. Te hity wprawią cię w świąteczny nastrój. 9/10 to mus!

W 1995 roku ukazał się pierwszy solowy album Roberta Gawlińskiego „Solo”. Do końca lat 90. wydał on aż 4 solowe krążki, a absencja zespołu Wilki na polskiej scenie rockowej wydłużyła się aż do roku 2002. Wówczas zespół powrócił w nieco zmienionym składzie z krążkiem „4”, z którego pochodzą takie hity, jak „Baśka” czy „Urke”. W 2010 roku na rynku ukazał się 5 solowy album Roberta Gawlińskiego „Kalejdoskop”.

Quiz. Wilki czy Robert Gawliński?

Robert Gawliński odniósł ogromny sukces zarówno z zespołem Wilki, w którym obecnie razem z nim grają również jego synowie, jak i jako artysta solowy. Jesteś fanem zespołu Wilki? Znasz solową twórczość ich lidera? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie! 8/10 zdobędą tylko prawdziwi fani!

Zobacz także: Quiz. Jak dobrze znasz Britney Spears? Tylko najwięksi fani zgarną 10/10

Quiz. Wilki czy Robert Gawliński? 8/10 zdobędzie tylko prawdziwy fan Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Wykonawcą utworu „Moja Baby” jest: Robert Gawliński Zespół Wilki Następne pytanie >

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!