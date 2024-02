Quiz. Wodecki czy Grechuta? 6/12 to wstyd!

Przedstawiamy quiz muzyczny, w którym zapytamy Cię o największe przeboje Marka Grechuty oraz Zbigniewa Wodeckiego. Bez wątpienia wspominani wokaliści zostawili po sobie pokaźny dorobek artystyczny. Jeśli jesteś miłośnikiem polskiej muzyki, z pewnością zdobędziesz maksymalną liczbę punktów. Przekonaj się!

To oni na nowo zdefiniowali polską muzykę! Co ciekawe, legendarni artyści wspólnie rozpoczęli karierę muzyczną w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Wszystko to za sprawą krakowskiego zespołu Anawa, którego wokalistą został Marek Grechuta. W składzie znalazł się także Zbigniew Wodecki jako… skrzypek!

Pierwszy z nich zadebiutował wokalnie na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Rok później zdobył nagrodę przyznawaną przez dziennikarzy za piosenkę „Serce” podczas VI Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Z kolei Zbigniew Wodecki pierwszy raz na szeroką skalę zaśpiewał dekadę od scenicznego debiutu. Niewielu wie, że pierwszym solowym utworem nagranym przez muzyka był przebój „Znajdziesz mnie znowu”.

Quiz. Zbigniew Wodecki czy Marek Grechuta?

Przygotowaliśmy dwanaście najsłynniejszych piosenek Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego. Jak dobrze znasz kultowy repertuar muzyków? Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania i zdobądź miano eksperta. Pamiętaj, że tylko mistrz będzie mógł pochwalić się maksymalną liczbą punktów. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Kto śpiewał "W dzikie wino zaplątani"? Marek Grechuta Zbigniew Wodecki Nastepne pytanie

