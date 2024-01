Quiz. Żarty, kawały, humor. Co wiesz o dowcipach z PRL? 10/12 to mus!

Mówi się, że śmiech to zdrowie. Na pewno jest w tym trochę racji. Żarty pomagają w zmaganiach z codziennością. Dużą rolę odgrywały też w radzeniu sobie z uciskiem władzy. Okres PRL nie był bowiem zbyt przyjazny w kwestii swobód obywatelskich. Ten quiz sprawdzi Twoją znajomość dowcipów z tamtych lat.

Humor w PRL

Nie było łatwo żartować z władzy PRL. Śmiałkowie musieli wykazać się nie tylko odwagą, lecz także niezwykłym kunsztem. Proste i oczywiste dowcipy nie wchodziły w grę. Trzeba było stanąć na wyżynach kreatywności, by ominąć cenzurę oraz dopiec ówczesnemu rządowi. W kraju królował wtedy humor polityczny. Jego wyrazem były najróżniejsze działalności artystyczne.

Twórcy wymyślali wyrafinowane żarty. Z jednej strony nieoczywiste. Natomiast z drugiej — zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Jednocześnie były one komentarzem do obowiązującego systemu oraz sytuacji politycznej. Tworzono skecze, kabarety, piosenki, bon moty, hasła i wiele więcej. Powstało wtedy również wiele komedii, które bawią do dziś. Trzeba przyznać, że mieszkańcy PRL mieli ogromne poczucie humoru.

Quiz. Jak dobrze znasz żarty z PRL?

Jak widać, humor pełnił bardzo ważną funkcję w społeczeństwie. Dzięki niemu dużo łatwiej się żyło. Z pewnością mógł mieć w pewnym sensie działanie prozdrowotne. Zamiast nadmiernie przejmować się sytuacją, pozwalano sobie na rozmaite żarty. Sprawdź, jak dobrze znasz poczucie humoru z tamtych lat. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Jakie dwa geny są odpowiedzialne za nieszczęścia Polaków? Gen moskiewski i gen berliński Gen. Kiszczak i gen. Jaruzelski Gen podzielony i gen selekcyjny Nastepne pytanie

