Quiz. Znasz te potrawy z PRL-u? Wszyscy się nimi zajadali! Zdobędziesz sto procent?

Przygotowany quiz dotyczący potraw z czasów PRL. Wtedy ludzie musieli wykazywać się nad wyraz dużą kreatywnością, także w kuchni. W końcu półki sklepowe często wręcz świeciły pustkami. Do tego te kartki na mięso (w okresie kryzysu) i niekończące się kolejki do kasy…

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Przy przygotowywaniu różnych potraw trzeba było posiłkować się tym, co akurat udało się dostać w sklepach i znaleźć w lodówce czy szafkach. A wybór produktów spożywczych pozostawał naprawdę ograniczony! W cenie okazywały się więc nie tylko pomysłowość, ale jednocześnie prostota. Te dwie rzeczy wcale siebie nie wykluczają!

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Z PRL-u pochodzi wiele dań, którymi ludzie zajadają się do dziś, w tym kotlety schabowe, duszona cebulka z kiełbasą, bigos czy kogel-mogel. Co wiecie na temat kuchni z tego czasu? Rozwiążcie nasz quiz, by to sprawdzić!

Zobacz także: Quiz. Będziesz mistrzem, jeśli rozpoznasz 10/12 kadrów. Tylko kultowe seriale!

Quiz. Znasz te potrawy z PRL-u?

Pytanie 1 z 12 Co było panierowanym przysmakiem w PRL-u? parówki mortadela ser Nastepne pytanie

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!