Richie Sambora wróci do Bon Jovi? Zbliża się wyjątkowa okazja!

Plotki o powrocie Ritchiego Sambory do Bon Jovi krążą od jakiegoś czasu. Gitarzysta wielokrotnie to zapowiadał. Ostatecznie do tej pory nic z tego nie wyszło. Teraz jednak wieści o ponownym zjednoczeniu z zespołem przybierają na sile. Szczególnie, że szykuje się do tego dobra okazja.

Bon Jovi nieustannie cieszy się dużą sympatią słuchaczy. Zespół ma na koncie masę hitów oraz miliony sprzedanych płyt. W czasie największej popularności gitarzystą grupy był Richie Sambora. W pewnym momencie jednak odszedł z formacji. Chciał skupić się na karierze solowej. Od jakiegoś czasu plotkuje się o jego powrocie. Tym razem może być to bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek wcześniej.

Richie Sambora może powrócić do zespołu

Fani Bon Jovi dobrze znają Richiego Samborę. Gitarzysta święcił z zespołem największe triumfy. W 2013 roku zdecydował się odejść, by postawić na rozwój kariery solowej. Niewiele jednak z tego wyszło. W efekcie zaczęły pojawiać się plotki o jego możliwym powrocie. Sam muzyk już w 2022 roku zdradzał, że przymierza się do postawienia takiego kroku.

W kolejnych miesiącach Sambora mówił sprzeczne ze sobą rzeczy. Z jednej strony twierdził, że rozmawia z Bon Jovi o powrocie. Z drugiej natomiast mówił, że do żadnego kontaktu nie doszło. W listopadzie 2022 roku zdradził w rozmowie z „People”, że jednak prowadzone są rozmowy na ten temat. Wyjawił również, że pojawić ma się dokument poświęcony zespołowi.

Rodger Friedman na blogu Showbiz411 twierdzi, że Sambora wróci do Bon Jovi już niedługo. Gitarzysta ma znów dołączyć do zespołu 2 lutego. Dlaczego akurat tego dnia? Otóż lider zespołu ma zostać wyróżniony na gali MusiCares Person of the Year. Tradycja wydarzenia mówi, że uhonorowana osoba ma wystąpić na scenie. Wtedy też z grupą znów miałby zagrać gitarzysta.

Dokument o Bon Jovi wkrótce w sieci

Wspomniany dokument poświęcony Bon Jovi ma przedstawić całą historię zespołu. Gratką dla fanów może być to, że znaleźć się w nim mają niepublikowane wcześniej materiały. Mogą więc liczyć na liczne fotografie, nagrania, wywiady czy wspomnienia. Za reżyserię produkcji odpowiedzialny jest Gotham Copra.

„Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” ukaże się 26 kwietnia. Przybierze on formę czteroodcinkowego serialu. Prawa do jego emisji posiada platforma Hulu. Natomiast w Polsce fani zespołu będą mogli obejrzeć go za pośrednictwem Disney+.

Wygląda na to, że miłośników Bon Jovi czeka wspaniały rok. Powrót cenionego gitarzysty oraz serial dokumentalny to wspaniałe wieści. W 2024 zespół świętuje też 40-lecie wydania pierwszego albumu. Ukazał się on 21 stycznia 1984 roku.

