Rod Stewart i Jools Holland w swingującym nastroju. Najnowszy singiel robi wrażenie!

Rod Stewart na przestrzeni swojej blisko 60-letniej kariery stworzył wiele niezwykłych dzieł. W jego repertuarze znalazły się takie gatunki jak: rock, soul, folk, pop, blues, a także R&B. Dorobek artystyczny Brytyjczyka to łącznie ponad 30 albumów, które rozeszły się na świecie w blisko 250 milionach egzemplarzy. Pod tym względem 78-latek znajduje się w ścisłej czołówce solistów światowej muzyki rozrywkowej.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Po latach, artysta postanowił powrócić do klasyki. Następnie w duecie z Joolsem Hollandem nagrał niezwykły album – „Swing fever”. Jeden ze znajdujących się na niej singli – „Almost Like Being In Love”, to prawdziwy hit! Stewart opublikował go 5 grudnia w serwisie Youtube. Koniecznie musicie go posłuchać!

Zobacz także: Anna Świątczak zaskoczyła nowym singlem! W chórkach córki Wiśniewskiego

Rod Stewart i Jools Holland wydadzą wspólny krążek

W najnowszym albumie artystów znajdą się takie perełki, jak „Ain’t Misbehavin”, „Frankie And Johnny”, „Sentimental Journey”, a także „Lullaby Of Broadway”. Co ciekawe, muzycy nagrali je w studiu Joolsa, w londyńskim Greenwich. Krążek jest owocem rozmów Joolsa i Stewarta z czasów pandemii. Ten drugi marzył bowiem o nagraniu płyty, na której znalazłyby się piosenki określane mianem rock’n’rolla swoich czasów.

Właśnie pakowałem się do wyjazdu na święta, gdy do mnie zadzwoniłeś. Nie rozmawialiśmy wcześniej zbyt długo. Pomyślałem „uwielbiam Roda, to takie ekscytujące”, a ty powiedziałeś „chcę nagrać płytę”. Byłem Twoim fanem od zawsze, a słuchając starej muzyki zdałem sobie sprawę, że lubimy wiele tych samych rzeczy – wspomina Jools Holland w rozmowie z Rodem Stewartem.

Rod Stewart przedstawił swój punkt widzenia. Zdradził także, że nie był do końca zadowolony z poprzedniego projektu. Praca z Joolsem w pełni go usatysfakcjonowała.

Zacząłem już tworzyć album swingowy, ale nie wyszło tak, jak chciałem. Powiedzmy, że wyszedł bardziej Frank Sinatra niż Louis Prima. Zrezygnowałem więc z tego projektu, a potem zdałem sobie sprawę, że powinienem się zwrócić z tym do Joolsa. Połączyła nas też fascynacja modelami kolejowymi. Zaczęliśmy więc nagrywać – dodaje Rod Stewart.

Zobacz także: Wielki powrót do “Twoja twarz brzmi znajomo”? Piotr Gąsowski bawi się z fanami

„Almost Like Being In Love” to zapowiedź płyty „Swing fever”

Zapowiedzią albumu „Swing Fever” jest singiel „Almost Like Being In Love”. Słowa napisał do niego przed laty Frederick Loewe. Stał się popularny dzięki Frankowi Sinatrze, a także Nat King Cole. Teraz pochylili się nad nim Rod Stewart i Jools Holland.

Tak naprawdę nie znałem tej piosenki, ale teraz jest jedną z moich ulubionych. Sprawdziłem różne jej wersje i jest ich mnóstwo. Z Rodem staraliśmy się dotrzeć do istoty piosenek, ich kwintesencji. Jeśli było wiele skomplikowanych akordów, pozbywaliśmy się ich i graliśmy tylko te proste. Jest takie nagranie Johna Lee Hookera, na którym uczy bluesa i mówi: „Słuchajcie dzieci, wyrzućcie te wszystkie wymyślne akordy. Grajcie tylko jeden akord, niech brzmi dobrze, a potem możecie myśleć o graniu kolejnych”. Rozmawialiśmy też o tym, by zrobić to trochę w stylu Django Reinhardta i mamy gościa z Liverpoolu, Gary’ego Pottera, który jest jak Django w szczytowej formie. Wyszedł nam naprawdę świetny utwór, który ma ducha Django – komentuje Jools Holland.

Zobacz także: Katarzyna Nosowska pokazała to zdjęcie. Fani węszą spisek o Hey

Rod Stewart i Jools Holland nagrali materiał na płytę podczas kilkunastu wspólnych sesji. W prywatnym studiu pianisty, intymność przestrzeni nagraniowej połączyła się z nieprzemijającą błyskotliwością klasycznych utworów i następnie stworzyła zaraźliwe piosenki, którym wprost nie można się oprzeć.

Muszę pochwalić orkiestrę Joolsa, a zwłaszcza perkusistę Gilsona Lavisa i basistę Dave’a Swifta. Gilson jest najbliższy Charliemu Wattsowi, jeśli chodzi o umiejętność prawidłowego wykonania backbeatu. To był świetny zespół. I jeszcze ten Jools ze starym pianinem. Rewelacja! I jego brat Chris na Hammondzie. Studio Joolsa jest małe. Wystarczające dla 3-osobowego zespołu, ale my mieliśmy 18-osobowy skład. To wszystko nas połączyło – powiedział Rod Stewart.

Zobacz także: To Chylińska zawdzięcza Hołowni. „Jedno z najważniejszych spotkań w życiu”

Tracklista krążka „Swing Fever” skusi każdego melomana

Holland opowiedział o swoim szczęściu, a także dumie ze współpracy z Rodem Stewartem. Mówił o radości i zapewniał przyszłych słuchaczy, że z pewnością im się ona udzieli.

Ta muzyka ma ogromny wpływ na mnie i na każdego, komu ją prezentuję. Wyraża wiele emocji, ale radość jest jedną z najważniejszych. Na pewno poczujesz radość słuchając tej płyty. I to taką bezwstydną radość – podsumowuje projekt „Swing Fever”Jools Holland.

Zobacz także: Nie tylko bagietka! Maryla Rodowicz ujawnia, na co wydała 1200 zł

Na krążku „Swing Fever” znajdzie się aż 13 pięknych piosenek, które wykonuje Rod Stewart.

1. Lullaby Of Broadway

2. Oh Marie

3. Sentimental Journey

4. Pennies From Heaven

5. Night Train

6. Love Is The Sweetest Thing

7. Them There Eyes

8. Good Rockin’ Tonight

9. Ain’t Misbehavin’

10. Frankie And Johnny

11. Walkin’ My Baby Back Home

12. Almost Like Being In Love

13. Tennessee Waltz

Zobacz także: Nowe zdjęcia 77-letniej Cher trafiły do sieci! „Wyglądasz na 23”

Zobacz także: Danuta Holecka przerwała milczenie. Wydała oświadczenie na antenie TVP

Czy lubisz twórczość Roda Stewarta? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!