Sara James w melancholijnym utworze. Będzie kolejny hit?

Sara James to obecnie jedna z najbardziej obiecujących, polskich artystek. Rozwija karierę nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wielki sukces zapewniło jej zwycięstwo w „The Voice Kids”, a następnie dojście do finału w „America’s Got Talent”, w którym to okrzyknięto ją faworytką konkursu.

Teraz piosenkarka postanowiła dopieścić nieco polskich fanów, nagrywając najnowszą piosenkę w ojczystym języku. Zrobiła to w duecie z rapowym debiutantem ostatnich lat – Szczylem.

Sara James i Szczyl stworzyli wspólny hit

Młodzi artyści poznali się podczas tegorocznej gali rozdania Fryderyków. Sara otrzymała wówczas statuetkę za „Fonograficzny Debiut Roku”, zaś Szczyl okazał się laureatem w kategorii „Album Roku Hip-Hop”. Bardzo przypadli sobie do gustu i wkrótce po wydarzeniu postanowili stworzyć razem coś wyjątkowego.

Piosenka „Dziś mnie mija cały świat” idealnie wpisuje się w melancholijną, listopadową aurę. Wrażeniu temu nie można się oprzeć wsłuchując się w jej leniwy bit i nieco nostalgiczny klimat. Autorami tekstu i warstwy lirycznej do utworu są Sara James i Szczyl, którzy snują osobiste przemyślenia na temat presji oczekiwań, przytłaczającej rzeczywistości, a także poczuciu powierzchownej oceny społeczeństwa. Produkcja to efekt współpracy wokalistki z Larą Firulovic i Johannesem Römerem. Jak podoba wam się nowa piosenka młodych artystów? Czy zostanie hitem?

Sukcesy muzyczne Sary i działalność społeczna

Sara James urodziła się 10 czerwca 2008 roku w Słubicach. W 2021 roku zwyciężyła w czwartej edycji show „The Voice Kids”. W tym samym roku reprezentowała Polskę podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci i zajęła w nim zaszczytne, drugie miejsce. Następnie wzięła także udział w 17. edycji amerykańskiego programu „Mam talent”. Dotarła w nim aż do finału i oczarowała jurorów, i publiczność swoim niezwykłym głosem.

Pomimo młodego wieku, artystka zajmuje się nie tylko muzyką, ale także działalnością społeczną. Od 2022 roku Sara jest globalną ambasadorką programu Spotify EQUAL. Jego celem jest promowanie równości w branży muzycznej. W związku z tą akcją jej wizerunek znalazł się na popularnym wśród międzynarodowych gwiazd telebimie, na Times Square w Nowym Jorku. W tym samym roku dołączyła także do akcji „Wrocławski Rok Dobrych Relacji”. Jej cel to poszerzanie wiedzy w temacie narastającego problemu samotności. Co ciekawe, Sara James jest także aktorką dubbingową. Jej głosem przemówiła i zaśpiewała polska Arielka – główna bohaterka animowanej produkcji Disneya – „Mała Syrenka”.

