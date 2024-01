Sebastian Riedel nowym wokalistą Dżemu. Fani nie kryją radości

Kiedy zespół Dżem w swoich mediach społecznościowych wydał oświadczenie, iż rozstaje się z dotychczasowych wokalistą – Maciejem Balcarem, który z formacją związany był od ponad 20 lat, pojawiło się wiele pytań.

Fani zaczęli się zastanawiać, co dalej z przyszłością legendarnej bluesowej kapeli. W sieci pojawiło się również mnóstwo spekulacji dotyczących tego, kto przy mikrofonie zastąpi Balcara. Niemałe zamieszanie wzbudził post uczestnika „The Voice of Poland” – Łukasza Drapały, który w swoim instagramowym poście pytał, kto będzie nowym wokalistą formacji.

Wielu odebrało jego wpis, jako deklarację, iż to właśnie on zostanie nowym głosem legendarnego zespołu. Wokalista Chemii w kolejnym poście postanowił uciąć wszelkie spekulacje, pisząc:

Nigdy nie zgłaszałem się na wokal do zespołu Dżem i nie planowałem tego zrobić. Nigdy też nie napisałem, ani nie sugerowałem, że będę nowym wokalistą zespołu – czytamy w poście, który na profilu artysty został opublikowany 7 stycznia.

Jak się okazało, na wyjawienie nazwiska nowego wokalisty formacji nie musieliśmy długo czekać. 10 stycznia Dżem w swoich mediach społecznościowych poinformował, że miejsce Macieja Balcara od 6 kwietnia 2024 zajmie Sebastian Riedel. Nazwisko nowego wokalisty to nie przypadek, otóż Sebastian jest synem legendy polskiej sceny muzycznej – Ryśka Riedla, który współtworzył formację od 1973 roku.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 6 kwietnia 2024r. do zespołu DŻEM jako nowy wokalista dołączy Sebastian Riedel. Nasze drogi przecinały się wielokrotnie, by właśnie teraz połączyć się w jedną, wspólną, muzyczną ścieżkę pełną nowych wyzwań – napisał zespół w poście na Instagramie.

Sebastian Riedel urodził się 2 marca 1978 roku w Tychach. Swoją ścieżkę zawodową, podobnie, jak jego słynny ojciec, związał z muzyką. W 1993 roku założył zespół Cree, który gra blues rocka. Do dziś pozostaje jego liderem, gitarzystą i wokalistą oraz autorem tekstów i kompozytorem. Jak napisał w poście na swoim profilu na Facebooku, nie ma zamiaru rezygnować z aktywności w swojej rodzimej formacji.

Pod postem pojawiło się mnóstwo wpisów. Fani Dżemu, jak i Sebastiana Riedla nie kryją radości. Jak się okazuje, wielu z nich czekało na ten moment od dawna.

Niesamowita i piękna wiadomość ależ Rysiek by się cieszył no a jak zaśpiewasz jego teksty „waszym” głosem, to ludzie chyba zemdleją ze wzruszenia Ale szok!