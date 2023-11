Shannen Doherty ma czwarte stadium raka. Najnowsze nagranie pokazuje, jak to znosi

W 2015 roku u Shannen Doherty zdiagnozowano raka piersi. Od tej pory aktorka toczy zaciętą walkę z groźną chorobą. Otwarcie mówi o swoich zmaganiach oraz dzieli się ze swoimi fanami momentami ze swojego życia w mediach społecznościowych.

Aktorka od samego początku dzielnie stawia czoła chorobie, która z roku na rok postępuje. Kiedy w 2015 roku usłyszała druzgocącą diagnozę, mowa była jedynie o łagodnym stadium. Shannen od razu poddała się odpowiedniej kuracji, a w walce z chorobą wspierał ją mąż – Kurt Iswarienko oraz rzesza wiernych fanów, która słowa wsparcie kierowała do aktorki pod jej postami w mediach społecznościowych.

Shannen Doherty – postępująca choroba

Aktorka udowodniła, że nie ma zamiaru się poddawać, i nieustannie walczy o swoje zdrowie. W 2017 roku przekazała radosne wieści, iż weszła w stan reemisji. Wszyscy odetchnęli wówczas z ulgą, wierząc, że najgorsze ma już za sobą.

Niestety, choroba nadal postępuje. W 2020 roku rak dał o sobie ponownie znać. Jakiś czas temu Shannen Doherty przekazała druzgocącą informację, iż jej choroba weszła w czwarte, terminalne stadium. Nowotwór, z którym walczy od 8 lat, zaczął się szybko rozprzestrzeniać w jej ciele. Jak się okazało, zrobił również przerzuty do mózgu.

Nowe nagranie daje nadzieję

Gwiazda serialu „Beverly Hills, 902010” umieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych poruszające nagranie. Na krótkim wideo, widzimy aktorkę energetycznie tańczącą do utworu Miley Cyrus „Flowers (Say My Name)” wraz ze swoimi pociechami – Amoré i Aniello. Doherty wygląda na nim na bardzo szczęśliwą i pełną energii.

Shannen Doherty tańczy ze swoimi dziećmi. Źródło oficjalny Instagram aktorki @theshando

Film można obejrzeć na profilu Shannen Doherty.

Pod nagraniem pojawiły się liczne komentarze, które świadczą o tym, że ludzie na całym świecie mocno trzymają za nią kciuki, i wierzą, iż mimo mało optymistycznych prognoz, aktorce uda się wygrać z chorobą.

Wyglądasz na bardzo szczęśliwą❤️

Niech Bóg Ci wiecznie błogosławi 🙏 Shannen! ❤️

Jesteś dla mnie wielką inspiracją i dziękuję za pokazanie nam swojej pięknej duszy i siły. Taniec jest wspaniały. Właśnie urządziłam imprezę taneczną z moją chrześniaczką

Serce mi się raduje, gdy widzę Cię tak zadowoloną z dziećmi! 🧡

To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem aktorki. Rzeczywiście, zdaje się, że Shannen Doherty jest w znakomitej formie!

