Śpiewała go Nirvana, napisał David Bowie. Kultowy numer powstał 53 lata temu

„The Man Who Sold the World” to piosenka, która ujrzała światło dzienne 4 października 1970 roku. Numer ukazał się wraz z płytą o tym samym tytule. Krążek, który nagrał David Bowie właśnie obchodzi 53. urodziny. Był trzecim studyjnym albumem artysty wszech czasów. Znalazło się na nim dziewięć numerów, w tym tytułowy i jeden z najsłynniejszych.

Kurt Cobain czy Davd Bowie?

Choć to bezdyskusyjnie piosenka Davida Bowiego, nieco młodsze pokolenia mogą kojarzyć „The Man Who Sold the World” z występu Nirvany podczas MTV Unplugged w latach 90. To jednak nigdy nie była piosenka stworzona przez Cobaina i resztę. Dlaczego więc ją zagrali i na nowo rozsławili kultowy hit? Miał być to pomysł jednego z gitarzystów.

Pat Smear dołączył do Nirvany w 1993 roku. To właśnie on namówił Kurta Cobaina do zagrania słynnego numeru swojego idola.

To ja go na to namówiłem. Siedzieliśmy w salonie Kurta i przeglądaliśmy jego kolekcję płytową, żeby znaleźć jakiś utwór do scoverowania na „Unplugged”. Zaproponował wtedy „zróbmy jakiś kawałek Bowiego, uwielbiasz go”. Przejrzeliśmy jego albumy i nagle widzę „The Man Who Sold the World”. Powiedziałem, że to musi być coś z tego krążka. I tak zgodziliśmy się na utwór tytułowy – powiedział muzyk cytowany przez jeden z serwisów.

O czym jest „The Man Who Sold the World”?

Tytuł piosenki napisanej przez Davida Bowiego oznacza po polsku „Mężczyzna, który sprzedał świat”. W tajemniczej piosence nie brakuje zagadek. Pierwsze wersy zaczynają się od słów: – Minęliśmy się na schodach, rozmawiając o przeszłości / Mimo że mnie tam nie było, powiedział, że byłem jego przyjacielem – można usłyszeć.

Refren brzmi z kolei następująco: – Och nie, nie ja / My nigdy nie straciliśmy kontroli / Teraz stoisz twarzą w twarz / Z człowiekiem, który sprzedał świat – słyszymy. Posłuchajcie angielskiej, oryginalnej wersji kultowego przeboju.

