Światowy Dzień Raka 2024. Trzymaj rękę na pulsie! 

Światowy Dzień Raka (spotykany również pod nazwą Światowy Dzień Walki z Rakiem) ustanowił prezydent Francji wspólnie z dyrektorem generalnym UNESCO na Światowym Szczycie Walki z Rakiem. Wszystko to miało miejsce 4 lutego 2000 roku w Paryżu. Obecnie lekarze jednogłośnie podkreślają, jak w chorobach nowotworowych ważna jest zarówno wczesna diagnoza, jak i — odpowiednia profilaktyka.

Ponad dwie dekady temu największe światowe państwa zobowiązały się do przyjęcia Karty Paryskiej. Mowa o deklaracji, w myśl której kraje członkowskie stworzyły między innymi programy zapobiegające chorobom nowotworowym, a także opracowały specjalistyczne metody ich leczenia.

Jak odpowiednio zadbać o zdrowie? „Tu bardzo wiele zależy od nas samych”

Wbrew pozorom Światowy Dzień Raka ma fundamentalne znaczenie dla człowieka. Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi nie tylko na kwestię leczenia chorób nowotworowych, ale także na różnorodne sposoby im zapobiegania.

Za pośrednictwem Państwowej Agencji Prasowej dowiadujemy się, że doktor Kamil Knut — chirurg ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach — wskazuje, jak w walce z rakiem istotną rolę odgrywa diagnostyka. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni tryb życia, dietę i aktywność fizyczną. Pamiętajmy, że choroby nowotworowe trudno wykryć w początkowych stadiach, ponieważ zazwyczaj są one bezobjawowe.

– Tu bardzo wiele zależy od nas samych. Możemy poprzez zmianę nawyków żywieniowych, rezygnację z używek, regularne spacery, uprawianie sportu w dużym uchronić się przed powstaniem nowotworu — mówił specjalista.

Światowy Dzień Raka 2024. Zadbaj o te proste zasady profilaktyczne

Wszystko wskazuje na to, że zbawienne w skutkach mogą okazać się takie praktyki jak coroczne badanie krwi, moczu, ciśnienia, z kolei co 5 lat USG jamy brzusznej oraz RTG klatki piersiowej. Ponadto doktor Kamil Knut zachęcił do wykonywania badań endoskopowych.

-Zachęcam do badań endoskopowych i diagnostyki, która naprawdę może uratować życie. Korzyścią sytuacji, w której nowotwór jest wcześnie wykryty jest to, że możemy operować laparoskopowo, mało inwazyjnie. Pacjent wtedy szybciej wraca do zdrowia i do codziennego funkcjonowania — wskazuje lekarz w rozmowie z PAP.

