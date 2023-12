Szymon Hołownia boi się o żonę? Ma niebezpieczną i odpowiedzialną pracę!

Szymon Hołownia należy do osób publicznych, które starają się możliwie najbardziej oddzielić życie zawodowe od prywatnego. W konsekwencji przez wiele lat Polacy nie zdawali sobie sprawy, że obecny marszałek Sejmu nie tylko wziął ślub, ale również zdążył zostać tatą!

Co robi Urszula Brzezińska-Hołownia?

Opinia publiczna poznała „bliżej” żonę Szymona Hołowni, kiedy jej mąż zaczął karierę polityczną. Urszula Brzezińska-Hołownia, bo tak nazywa się wybranka obecnego marszałka Sejmu, poznała go w 2014 roku. Jak ustalił portal Pudelek, miało to miejsce przy okazji nagrywania kilku scen do telewizji w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Brzezińska-Hołownia zajmuje się bowiem pilotowaniem myśliwców!

Urszula Brzezińska-Hołownia dosłużyła się już stopnia kapitana. Jest o — jak przyznała w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów”— 11 lat młodsza od obecnego marszałka Sejmu, jednak różnica wieku nie była żadną przeszkodą dla ich miłości.

Para doczekała się dwóch córek, dla których wybrali imiona Maria i Elżbieta. Rodzina mieszka pod Warszawą. Jak przyznaje sam Hołownia, fakt, że żona podjęła się tak odpowiedzialnego zajęcia jak pilotowanie myśliwców, wywołuje w nim żywe emocje.

Widziałem parę razy żonę, jak leci — to robi wrażenie na kimś, kto lubi lotnictwo. Samolot wywołuje we mnie łzy. Jestem pełen podziwu dla tego, co robi Ula, dla tej determinacji, z którą ona to robi. Oni trafili na nieprosty moment w wojsku, na moment zmian i ludzkich, ale przede wszystkim sprzętowych — wyznał Szymon Hołownia (Pudelek).

Jesteście pod wrażeniem? Mało kto potrafiłby zachować zimną krew, siedząc za sterami myśliwca!

