T.Love otwiera… świąteczny sezon. Oto zaskakujący nowy utwór słynnej grupy!

Sezon świąteczny można uznać za otwarty! Co ciekawe, to T.Love jako pierwszy polski zespół w tym roku wypuścił świąteczną piosenkę. W sieci jest już dostępny utwór „To chyba miłość jest” wraz z teledyskiem. Promują one film „Uwierz w Mikołaja”, który lada chwila pojawi się w kinach.