Tak zaczynała Edyta Bartosiewicz. Archiwalne nagrania już w sieci

Edyta Bartosiewicz na estradzie występuje już od ponad trzydziestu lat. Dzięki licznym przebojom piosenkarce szybko udało się zdobyć popularność i zgromadzić wokół siebie wielu fanów, którzy do dziś chętnie słuchają jej muzyki. W dorobku gwiazdy znajduje się aż siedem albumów studyjnych z hitami takimi jak „Sen”, „Tatuaż”, „Zegar” czy „Trudno tak”, nagrane w duecie z Krzysztofem Krawczykiem. Nim świat poznał jednak twórczość solową Edyty Bartosiewicz, artystka wydała płytę z zespołem Holloee Poloy. Co się na niej znalazło?

Edyta Bartosiewicz jest dziś wielką gwiazdą. Jak rozpoczęła się jej muzyczna przygoda?

Początki kariery Edyty Bartosiewicz sięgają czasów, gdy była wokalistką zespołu Staff, przemianowanego później na Holloee Poloy. Oprócz piosenkarki w jego skład wchodzili gitarzysta Paweł Derentowicz, basista Piotr Siegel, perkusista Robert Szambelan oraz dwoje klawiszowców: Romuald Kunikowski i Marcin Grzelak. Grupa rozpoczęła działalność w 1988 roku. Pierwsze próby formacji odbywały się w salce mieszczącej się w suterenie jednego z budynków przy ulicy Dzielnej w Warszawie.

Pierwsze muzyczne kroki Edyty Bartosiewicz

Debiutancki album zespołu Holloee Poloy ujrzał światło dzienne w 1990 roku. Krążek, zatytułowany „The Big Beat”, został wydany na kasecie magnetofonowej i płycie winylowej przez Polskie Nagrania. Materiał zgromadzony na płycie został w całości zaśpiewany po angielsku i zebrał wśród dziennikarzy i krytyków bardzo dobre recenzje. Mimo tego grupa zagrała tylko kilka koncertów i parę miesięcy później zakończyła swoją działalność. Dwa lata później Edyta Bartosiewicz wypuściła swoje pierwsze solowe wydawnictwo pod tytułem „Love”.

Tak przed laty śpiewała piosenkarka. Archiwalne nagrania trafiły do sieci

Po ponad trzydziestu latach od premiery „The Big Beat” album wreszcie trafił do sieci. Od 6 grudnia można znaleźć go we wszystkich serwisach streamingowych. Edyta Bartosiewicz nie kryje radości, że fani w końcu będą mogli zapoznać się z jej twórczością sprzed dekad.

Kochani, od rana spływają do mnie same dobre wiadomości, to i ja postanowiłam podzielić się z Wami dobrą nowiną. Chciałam to trzymać w tajemnicy do ostatniej chwili, ale niech tam! Otóż równo za tydzień w prezencie mikołajkowym otrzymacie ode mnie zremasterowane pliki albumu „The Big Beat” zespołu Holloee Poloy, mojej pierwszej kapeli! Czekałam na to 33 lata. Cieszę się, że muzyka HP w końcu została zdigitalizowana i zawsze już będzie można po nią sięgnąć – pisała jeszcze przed premierą albumu Edyta Bartosiewciz.

Digitalizacji oraz remasteringu pierwszego i jedynego krążka Holloee Poloy podjął się Shawn Hatfield. Fanów, którzy chcieliby nabyć album w wersji fizycznej, z pewnością ucieszy wiadomość, że już w przyszłym roku „The Big Beat” trafi na sklepowe półki w formie płyty CD i winyla. Jak podobają Wam się piosenki z krążka?

