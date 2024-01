Tatiana Okupnik wraca na scenę. To będzie wyjątkowy koncert!

Tatiana Okupnik kiedyś święciła triumfy na polskim rynku fonograficznym z Blue Café. Wylansowała z ta formacją takie przeboje jak „You May Be in Love”, „Do nieba, do piekła” i „Love Song”. Po odejściu z zespołu w 2005 r. zaczęła karierę solową.

Do dwóch płyt z grupą dołożyła kolejne trzy wydawnictwa podpisane własnym nazwiskiem. Jednak w 2016 r., kiedy była pierwszej ciąży, zawiesiła działalność. Zniknęła z radarów opinii publicznej na całe siedem lat. Wróciła dopiero w 2023 r. z dwoma singlami: „Mama idzie w długą” i „Puzzle”.

Niebawem pierwszy raz od długiego czasu artystkę będzie mogła zobaczyć na scenie ogólnopolska widownia. 45-letnia wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka wystąpi 28 stycznia br. podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – na koncercie na błoniach PGE Narodowego.

Tatiana Okupnik znowu na scenie

Tatiana Okupnik została zaproszona – tak jak Lanberry i były wokalista grupy PtakY, Sebastian Makowski – jako gość przez jedną z gwiazd tegorocznego finału WOŚP: supergrupę Dorosłe Dzieci.

Bardzo się ucieszyłem, że zaprosiliśmy Tatianę, ponieważ do tej pory nie mieliśmy okazji się z nią poznać, a bardzo mi się zawsze podobała. Również jej głos niepowtarzalny dużo dał w tym zestawie. Dla mnie osobiście to ogromna przyjemność i zestaw z górnej półki. Fani mogą się spodziewać naprawdę dobrej jazdy – stwierdził w rozmowie z Interią wokalista Dorosłych Dzieci, Grzegorz Kupczyk.

Dorosłe Dzieci gwiazdą podczas tegorocznego finału WOŚP

Supergrupa Dorosłe Dzieci, z którą zagra Tatiana Okupnik, powstała niedawno. Jej nazwa wzięła się od przeboju o tym samym tytule, który pochodzi z wydanego w 1983 r. albumu grupy Turbo, w której kiedyś grał właśnie Grzegorz Kupczyk (obecnie lider CETI).

Poza nim w skład nowej supergrupy wchodzą muzycy związani wcześniej lub teraz z takimi znanymi zespołami jak IRA, Oddział Zamknięty, Golden Life, Acid Drinkers, Flapjack, SIQ oraz Biff. To gitarzyści Kuba Płucisz, Piotr Łukaszewski i Paweł „Gunsess” Oziabło, basista Grzegorz „Ornette” Stępień, wokalista Adam Wolski, perkusista Maciej „Ślimak” Starosta oraz wokalistka i basistka Ania Brachaczek.

