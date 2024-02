Te pączki musieli wycofać z oferty Lidla. Problemy przed tłustym czwartkiem

Tłusty czwartek w 2023 roku przypada 8 lutego. Tego dnia Polacy będą zajadać się słodkimi wypiekami. Wśród nich królują oczywiście pączki z różnorakim nadzieniem. Okazuje się jednak, że klienci Lidla będą mieli pewien problem. Sklep musiał wycofać ze sprzedaży pewien rodzaj tego przysmaku. Dyskont poinformował o tym za pomocą mediów społecznościowych.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Tych pączków nie kupisz w tłusty czwartek w Lidlu

Pączki to bardzo uniwersalny wypiek. Można je bowiem nadziać praktycznie wszystkim. Najpopularniejsze są te z różą czy marmoladą owocową. W tym roku Lidl miał zaoferować również takie o smaku jagodowym. Miała być to jednocześnie oferta dla osób na diecie wegańskiej. Niestety, będą musiały obejść się smakiem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Lidl wydał oświadczenie w całej sprawie na profilach w mediach społecznościowych. Nie kupimy pączków jagodowych w tłusty czwartek z winy dostawcy, z którym współpracuje dyskont. Poinformowano, że nie spełnił on standardów sklepu. Wprowadził go w błąd, jeśli chodzi o skład przysmaku.

Zobacz także: To najtłustszy organ w ciele człowieka. Nie uwierzysz, co potrafi

Z uwagi na niespełnienie przez współpracującego z nami dostawcę standardów dotyczących żywności wegańskiej, a także wprowadzenie nas w błąd co do składu dostarczonego produktu, podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży pączków o smaku jagodowym. Bezpieczeństwo oraz zaufanie naszych klientów stanową dla nas najwyższą wartość – przekazano w mediach społecznościowych sklepu.

Dlaczego pączki wycofano z oferty Lidla?

Pączki o smaku jagodowym miały być produktem Lidla na tłusty czwartek przeznaczonym dla wegan. Okazało się jednak, że w ich składzie znajdowały się składniki pochodzenia zwierzęcego. Jak donosił portal wiadomoscispozywcze.pl do ich produkcji wykorzystano laktozę w proszku z mleka. Produkt ten nie znajduje się w diecie wegańskiej. Może też być szkodliwy dla osób, które nie tolerują laktozy.

Zobacz także: Muzyka ma właściwości zdrowotne? Okazuje się, że… tak!

Pączki jagodowe zniknęły z gazetki Lidla niedługo po doniesieniach wspomnianego serwisu. Następnie sklep wydał oświadczenie. W tegoroczny tłusty czwartek weganie będą musieli wybrać się w inne miejsce. Co stanie się z wycofanymi pączkami? Trafić mają one do m.in. podopiecznych instytucji pożytku publicznego.

Pączki o smaku jagodowym trafią m.in. do podopiecznych wybranych instytucji pożytku publicznego oraz będą rozdawane jako darmowy poczęstunek w wybranych lokalizacjach. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania tłustego czwartku i zapoznania się z naszą ofertą pączków — poinformował sklep w mediach społecznościowych.

Zobacz także: Przepis na tarte tatin. Świetna alternatywa dla szarlotki

Zobacz także: Francuski klasyk na śniadanie. Przepis na croque madame

Lubisz pączki? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!