Tej piosence Blondie zawdzięcza wiele. Jeden wers zmienił wszystko

Blondie jest dziś określany mianem zespołu kultowego. Powszechnie uznaje się go za jeden z najważniejszych w historii amerykańskiej muzyki alternatywnej. Powstał w 1974 roku. Rok później ukazał się pierwszy album grupy. Natomiast druga płyta miała premierę w 1978 roku. To dzięki nim formacja zaznaczyła swoją obecność na rynku w USA. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dopiero później.

TOP 500 Radia Złote Przeboje. Kliknij tutaj, oddaj głos na ulubioną piosenkę i zgarnij nagrodę!

Album, który wzniósł Blondie na wyżyny

Blondie współpracowało z producentem Richardem Gottherem. Po premierze drugiej płyty zdecydowało się na zmianę. Tym razem za produkcję zaczął odpowiadać Mike Chapman. Początkowo nie układało im się najlepiej. Mężczyzna przyznawał, że zespół był „trudny”. Zajęło mu trochę czasu, by nakierować go na odpowiednie tory.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Prace nad trzecią płytą rozpoczęły się w czerwcu 1978 roku. Trwały tylko sześć tygodni. Miały być przy tym niezwykle chaotyczne. Wiele piosenek nie powstawało w wyznaczonym terminie. Mimo wszystko udało się ukończyć album. Wytwórnia nie była jednak zadowolona. Chciała nawet wyrzucić najnowsze dzieło Blondie do kosza.

Zobacz także: Slash zrobił to przypadkiem! Tak powstał absolutny klasyk

Nic takiego jednak się nie stało. Z perspektywy czasu można powiedzieć: „na szczęście”. Okazało się bowiem, że „Parallel Lines” odniosło wielki sukces. Płyta stała się przełomem w dotychczasowej działalności Blondie. Duży wpływ miała na to piosenka, która była singlem. Mowa oczywiście o „Heart of Glass”.

Niewielka zmiana przyniosła wielki sukces

Blondie ma w repertuarze wiele przebojów. Jednym z nich jest bez wątpienia „Heart of Glass”. Pierwsza wersja piosenki powstała na przełomie lat 1974/1975. Wtedy jednak różniła się od brzmienia zespołu. Powrócono do niej w 1978 roku. Tym razem zdecydowano się pójść bardziej w stronę popu. To Mike Chapman zasugerował grupie taki kierunek.

Zobacz także: Tyle Sheeran zarabia w jeden dzień. Kosmos! Wyciekło zeznanie podatkowe

Utwór trafił do stacji radiowych pod koniec 1978 roku. Nie chciały go jednak grać. Powodem był wulgarny wers „pain in the ass”. Zdecydowano się zamienić go na tytułowe „heart of glass”. Kiedy singiel rozesłano ponownie, stał się pierwszoligowym przebojem. Natomiast Blondie zagościło w ówczesnym głównym nurcie.

„Heart of Glass” podbijał dyskoteki i listy przebojów. Natomiast, jak to często bywa, zespół krytykowano za to, iż „sprzedał się” dla popularności. Ta jednak była tak wielka, że przyćmiła wszelkie negatywne opinie. Sukces utworu spowodował jednocześnie, że w muzyce Blondie pojawiało się więcej eksperymentów. Stworzono do niego również teledysk. Dziś nosi on dumne miano kultowego.

Zobacz także: Internauci oburzeni decyzją Polsatu. „Czemu promujecie patologię?”

Zobacz także: Skąd nazwa zespołu Maanam? Nie każdy wie, jak zaczynała Kora

Podoba Ci się muzyka zespołu Blondie? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!