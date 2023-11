Fani The Beatles będą zaskoczeni. Jeden z najpopularniejszych hitów grupy – „Twist and shout” jest tak naprawdę… coverem. Piosenkę tę napisali wspólnie Phil Medley i Bert Berns na potrzeby zupełnie innego zespołu. Czy znasz oryginał? Którą wersję wolisz?

Historia „Twist and shout”. Kto śpiewał tę piosenkę jako pierwszy?

Z piosenką „Twist and shout” próbowało się zmierzyć wielu wykonawców. Jako pierwszy wydał ją zespół The Top Notes w 1961 roku. Brawurowo zaśpiewał ją wówczas duet – Derek Martin i Howard Guyton. Następnie hit rozsławiło gospelowe trio The Isley Brothers. Najbardziej znaną wersją jest jednak wykonanie grupy The Beatles, dzięki której utwór zyskał międzynarodowe uznanie. Która wariacja najbardziej przypadła ci do gustu?

Zespół The Isley Brothers zawiązał się w 1954 roku. Był on początkowo wokalnym kwartetem, wykonującym głównie muzykę z gatunku gospel. Po śmierci jednego z czwórki braci w 1955 roku – Vernona, grupa zaczęła występować jako trio. W jej skład wchodzili wówczas Ronald, O’Kelly i Rudolf. Przełomowym momentem w karierze muzyków było nagranie hitu „Shout”, a jakiś czas później także coveru „Twist and Shout”.

Przebój The Beatles to cover. Znalazł się na płycie „Please Please Me”

Kulisy nagrania przez Beatlesów przeboju „Twist and shout” zawierają interesującą anegdotę. Ciekawostkę może stanowić fakt, że tuż przed nagraniami krążka „Please Please Me”, John Lennon bardzo się przeziębił. Chore gardło nie pozwalało mu na skorzystanie z maksimum zdolności wokalnych. Leki, które wówczas przyjmował ani trochę nie pomagały mu w walce z chorobą.

Muzycy postanowili zostawić „Twist And Shout” na koniec nagraniowej sesji. Doskonale zdawali sobie bowiem sprawę, że energiczna i skoczna piosenka nie zadziała zbyt dobrze na obolałe gardło Lennona. Tak też się stało i John zupełnie je sobie zdarł śpiewając utwór. The Beatles dwukrotnie nagrali piosenkę, która trafiła na płytę w swej oryginalnej – pierwszej wersji ich wykonania. Jakiś czas później okazało się, że zachrypnięty głos wokalisty nadał singlowi wyjątkowe brzmienie, które docenili fani ich twórczości. Wsłuchajcie się uważnie!

Co ciekawe, piosenka „Twist and shout” zdobyła wielką popularność, a Beatlesi lubili wykonywać go na koncertach jako utwór kończący ich występy.

