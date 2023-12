Ten występ wstrząsnął publicznością. „Jaka róża, taki cierń” to utwór wyjątkowy

„Jaka róża, taki cierń” to utwór niezwykły na wielu płaszczyznach. Od muzyki, przez tekst, aż po wykonanie. Na scenę Festiwalu w Opolu w 1984 roku wyszła Edyta Geppert. Była wtedy na początku muzycznej kariery. Zaśpiewała jednak tak, że publiczność zamilkła z wrażenia. Nieznana szerzej wokalistka stała się osobą, o której mówiła cała Polska. Ten występ powoduje ciarki na plecach nawet dziś.

O czym jest „Jaka róża, taki cierń”?

Edytę Geppert nagrodzono za wykonanie owacjami na stojąco. Otrzymała również nagrodę dla „najlepszej piosenki premierowej”. Jednak jej niesamowity głos to jedno. Za utwór odpowiadały jeszcze dwie inne osoby, które nadały mu znanego nam kształtu. Tekst do „Jaka róża, taki cierń” napisał Jacek Cygan. Natomiast muzykę skomponował Włodzimierz Korcz.

Piosenka powstała specjalnie na Festiwal w Opolu. Autorów jednak naglił czas. Było to więc niełatwe zadanie. Mimo to, w kilka dni udało się stworzyć tekst, który ostatecznie wstrząsnął publicznością. „Jaka róża, taki cierń” to utwór pod tym względem wyjątkowy. Pojawia się w niej bowiem motyw samobójstwa. W latach 80. niewielu artystów śpiewało o tak trudnych tematach.

„Jaka róża, taki cierń” jest po prostu o życiu. O tym, jakie ono potrafi być brutalne. Dla mnie najważniejszy i najbardziej porywający jest mostek — „noc wiruje wokół nas…”, kiedy zdajemy sobie sprawę z wielkiego triumfu życia nad wszelkimi przeciwnościami. Łącznie ze śmiercią. Tłumaczenie fragmentu „dziesięć pięter i ciemność” jest jednoznaczne. To historia o samobójstwie. Musimy jednak pamiętać o tym, że, nawet jeżeli kończy się, to życie dało nam możliwość wyboru – powiedział Jacek Cygan dla Onetu.

Mogło być zupełnie inaczej

„Jaka róża, taki cierń” miała być początkowo napisana przez kogoś innego. Miał za nią odpowiadać Wojciech Młynarski. Nie był jednak w stanie, ponieważ był chory. Dlatego też Włodzimierz Korcz poprosił o pomoc Jacka Cygana. Ostatecznie okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.

Kiedy Edyta Geppert skończyła występ, publiczność nie wiedziała, jak zareagować. Po chwili głuchej ciszy rozbrzmiały oklaski. Słuchacze byli poruszeni. Niewiele osób spodziewało się, że nieznana wokalistka rzuci publiczność na kolana. „Jaka róża, taki cierń” to utwór wyjątkowy, który porusza nawet dziś.

