„Testosteron” wybrzmiał 20 lat temu. Kayah świętuje wyjątkową rocznicę

Kayah to bez wątpienia jest jedna z najbardziej utalentowanych polskich artystek. Choć trudno w to uwierzyć, jej wielki przebój – słynny „Testosteron” – ujrzał światło dzienne już dwie dekady temu. Z okazji tego jubileuszu piosenkarka przygotowała dla fanów specjalną niespodziankę. To coś, o co prosili od dawna!