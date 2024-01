To tego zespołu słucha ostatnio Lars Ulrich. Według niego jest on niedoceniany

Perkusista legendarnej metalowej formacji Metallica – Lars Ulrich podczas 19. epizodu podcastu „The Metallica Report” wyznał, iż jak każdy „śmiertelnik” lubi poszperać w czeluściach internetu, aby znaleźć ciekawe zespoły. Przyznał, że szczególnie do gustu przypadła mu jedna formacja, której ostatnio bardzo często słucha.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Lars Ulrich wymienił dwa zespoły, których utwory towarzyszą mu ostatnio najczęściej. Jak się okazało, nie są to nowe kapele, a formacje, które na rynku muzycznym pojawiły się już bardzo dawno, a jedna z nich nawet przed Metallicą. Pierwszą kapelą, która wywarła na Ulrichu wrażenie jest amerykańska formacja southernrockowa Lynyrd Skynyrd, która pierwsze kroki w przemyśle muzycznym stawiała już w latach 60.

Zobacz także: Dawid Kwiatkowski z miłosnym wyznaniem. Wygłosił je nagle prosto ze sceny

Lynyrd Skynyrd – zespół naznaczony tragediami

Lynyrd Skynyrd swoje tryumfy święcił w latach 70. z charyzmatycznym wokalistą – Ronniem van Zantem. Niestety, młody wokalista zginął w katastrofie lotniczej 20 października 1977 roku, w której śmierć poniósł również gitarzysta Steve Gaines oraz związana z zespołem wokalistka Cassie Gaines, a pozostali członkowie zespołu odnieśli poważne obrażenia.

Perkusista słynnej metalowej formacji podkreślił, iż najbardziej podobają mu się „mocniejsze” utwory zespołu. Wśród pięciu ulubionych piosenek kapeli wymienił: „On The Hunt”, „Cry For The Bad Man”, „Workin” For MCA”, „Saturday Night Special” oraz „Searching” – mówiąc, iż są to niesamowite kawałki o mocnym i głębokim brzmieniu. Tak podsumował twórczość Lynyrd Skynyrd:

Dla ludzi, którzy znają Skynyrd głównie z powiedzmy, „Free Bird” czy „Sweet Home Alabama”, uznają te utwory za coś w rodzaju cięższego, mniej mainstreamowego brzmienia. Świetne, wspaniałe hardrockowe utwory z połowy lat 70. Niesamowita perkusja, wokal, solówki, te piosenki z pewnością przetrwały próbę czasu – powiedział Lars Ulrich.

Zobacz także: Maryla Rodowicz została „królową sylwestra”. W tym wystąpiła. Opadną wam szczęki!

Według Ulricha Warrior Soul są bardzo niedoceniani

Kolejnym zespołem, którego Ulrich ostatnio intensywnie słucha jest amerykańska formacja Warrior Soul. Według niego zespół nagrał świetne albumy, jednak jest bardzo niedoceniany zarówno przez krytyków, jak i słuchaczy. To powiedział od kapeli, która działa pod przewodnictwem wokalisty Kory’ego Clarke’a od 1987 roku:

Inną „króliczą norą”, w którą trochę się zagłębiłem, jest Warrior Soul, który nagrał kilka niesamowitych płyt. Warrior Soul jest niedoceniany – powiedział.

Wskazał również swoją ulubioną płytę kapeli, którą jest piąty krążek Worrior Soul zatytułowany „The Space Age Playboys”. Jak podkreślił Urlich, ten wydany w 1994 roku album ma niesamowity klimat i brzmienie:

Na tej płycie jest brzmienie i klimat, które mimo upływu prawie 30 lat nadal są aktualne – podkreślił.

Zgadzacie się z twierdzeniem Larsa Ulricha, iż zespół Worrior Soul jest kapelą niedocenianą?

Zobacz także: Postanowienia noworoczne braci Golec. To nie lada wyzwanie!

Znasz twórczość zespołu Warrior Soul? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!