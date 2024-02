To zrobili Anita Lipnicka i Paweł Domagała. Wzruszające nagranie!

Anita Lipnicka i Paweł Domagała nagrali wspólnie poruszający utwór. „Nic za złe” to czwarty singiel promujący nowy album wokalistki pt. „Śnienie”. W dniu walentynek artystka zamieściła emocjonujący teledysk na platformie Youtube. Ten obraz chwyta za serce.

Anita Lipnicka i Paweł Domagała – duet nie z tej ziemi

„Nagraliśmy wspólnie duet, który rozerwie Wam serca…” – zapowiedziała Anita Lipnicka na kilka dni przed premierą swojej najnowszej płyty, „Śnienie”.

Mowa o piosence „Nic za złe”, którą zaśpiewała wspólnie z Pawłem Domagałą. Trzy miesiące po premierze albumu, artystka ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując w sieci poruszający teledysk.

Album „Lśnienie” ukazał się 3 listopada 2023 roku. Co ciekawe, w jej realizacji brało udział aż trzech producentów. Na kilka dni przed jego premierą, Anita Lipnicka opublikowała także w swoich mediach społecznościowych zaskakujące informacje. Następnie wyjawiła personalia osoby, z którą nagrała w duecie, jeden spośród 11 znajdujących się na płycie utworów.

Kochani, powiedzieć, że się cieszę, to nic nie powiedzieć. Z wielką radością przedstawiam Wam dziś wyjątkowego gościa, który pojawi się na mojej płycie „Śnienie”! Długo zastanawiałam się kogo zaprosić do zaśpiewania pewnej piosenki, którą od początku pisałam z podziałem na role. Utwór „Nic za złe”, bo o nim mowa, wymagał bowiem nie tylko umiejętności wokalnych, ale i niezwykłej wrażliwości, na którą stać niewielu facetów. Paweł Domagała ma w sobie to wszystko – pisała Lipnicka na Instagramie.

„Nic za złe” to poruszająca ballada o końcu miłości

Piosenkę „Nic za złe” skomponował wraz z Anitą Lipnicką, Piotr Świętoniowski. Wieloletni członek zespołu wokalistki odpowiada także za jego produkcję oraz brzmienie 6 utworów z jej płyty „Śnienie”.

14 lutego 2024 roku sieć obiegł teledysk do piosenki „Nic za złe”, wyreżyserowany przez Olę Bodnaruś. Klip powstał we współpracy z z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Obraz przedstawia dwie kukiełki, odgrywające w domu scenę z życia rodzinnego. W rolach lalkarzy zobaczymy Anitę Lipnicką, a także Pawła Domagałę.

Jest to rozdzierająca serce historia o zakończeniu pewnego etapu w związku. Jedna z osób tkwi w relacji, w której wypaliła się miłość. Nie jest w niej szczęśliwa. Następnie prosi o to, by móc odejść i zachować najpiękniejsze wspomnienia. Zamknięte w ciasnej przestrzeni marionetki, prowadzą za pomocą gestów, emocjonalną rozmowę o „niekochaniu”. Na całość obrazu składają się minimalistyczne środki wyrazu.

