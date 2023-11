TSA powraca! Będzie nowy singiel i album legendarnej grupy

Grupa TSA, której skrót rozwija się jako Taje Stowarzyszenie Abstynentów powstała w 1979 roku w Opolu. Inicjatorem założenia formacji byli gitarzysta Andrzej Nowak, który był inspiracją dla wielu pokoleń gitarzystów w Polsce, oraz basista Tomasz „Whatfor” Zatwarnicki.

Zespół zadebiutował w 1981 roku singlem „Mass Media/Wpadka”. Grupa od razu zaskarbiła sobie serca miłośników cięższego brzmienia. Dawała liczne koncerty, które gromadziły sporą rzeszę fanów. Jednak pierwszy album studyjny zespół wydał dwa lata po ukazaniu się ich debiutanckiego singla. W 1983 roku ukazał się krążek zatytułowany po prostu „TSA”.

Kłótnie i zawieszenie działalności

Zespół szybko zyskał popularność i stał się prekursorem heavy metalu w Polsce. Wyjeżdżali na koncerty poza Polskę, co w tamtym czasie było rzeczą niezwykle trudną, nagrywali również utwory w języku angielskim. Mimo odnoszonych sukcesów dość szybko wśród muzyków doszło do rozłamu, a kłótnie sprawiły, iż podzielone obozy utworzyły dwie konkurujące ze sobą grupy. Wszystko to miało miejsce zaledwie 4 lata po powstaniu zespołu. W składzie formacji dochodziło do licznych zmian personalnych, a wszystko to doprowadziło do rozpadu zespołu. Muzycy jednak byli w stanie się porozumieć i w 2004 roku powrócili z krążkiem „Proceder”.

Wielki powrót legend rocka

Po tym swoistym rollercoasterze zespół powrócił na scenę w 2021 roku, aby świętować 40-lecie istnienia. W składzie kapeli zagrali wówczas Marek Piekarczyk (wokal), Andrzej Nowak (gitara), Stefan Machel (gitara), Paweł Mąciwoda (gitara basowa) i Zbigniew Kraszewski (perkusja). Fani nie posiadali się z radości. Jednak ich entuzjazm nie trwał zbyt długo. 4 stycznia 2022 roku zmarł założyciel i wieloletni gitarzysta formacji – Andrzej Nowak. Muzycy zapowiedzieli, że zamierzają kontynuować działalność. W maju tego roku ogłosili, że 2 grudnia zagrają w katowickim Spodku.

Ostatniego dnia października zespół ogłosił, iż już niebawem wypuści nowy singiel i album. W mediach społecznościowych zespołu oraz na kanale na YouTube pojawiła się właśnie krótka zapowiedź nadchodzącego singla.

Wygląda na to, że szykuje się powrót roku! Na ten moment fani zespołu czekali z niecierpliwością!

