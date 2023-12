TVP drży! Wielka awantura, klamka zapadła! Nagle przerwali nadawanie TVP1

Zawirowań wokół publicznego nadawcy ciąg dalszy. Po wyborach parlamentarnych nowy rząd zapowiedział zmiany w TVP. Telewizji Polskiej podczas rządów PiS-u wiele osób zaczęło zarzucać upolitycznienie oraz brak obiektywizmu i wiarygodności.

Sejm za zmianami w TVP

We wtorek wieczorem w Sejmie zapadła klamka co do zmian w TVP. Posłowie przyjęli bowiem uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Projekt uchwały wniesiony przez KO, Polskę 2050, Lewicę i PSL zakłada m.in. „niezwłoczne przystąpienie do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją RP” w Telewizji Polskiej.

Tłumaczono, że w ciągu poprzednich dwóch kadencji Sejmu publiczna radiofonia i telewizja „całkowicie utraciła swoją misję i rolę określoną przez prawo oraz społeczną potrzebę dostępu do rzetelnej, bezstronnej informacji”.

Dodano, że „niedopuszczalne jest trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji”.

Podjęcia uchwały chciało 244 posłów, 84 było temu przeciwnych, zaś 16 wstrzymało się. Na głosowaniu zabrakło sporej liczby posłów PiS-u, którzy zawczasu postanowili wybrać się do siedziby TVP przy ul. Woronicza, by protestować. Wśród nich byli m.in. Marek Suski, Piotr Gliński i Ryszard Terlecki.

Protesty w TVP. Przerwano nadawanie filmu

Tuż po decyzji Sejmu, w TVP 1 przerwano emisję filmu „Pojedynek na pustyni”, by pokazać wydanie specjalne serwisu TVP Info z czarnymi paskami głoszącymi hasła: „Uchwała koalicji Tuska” i „zamach na wolne media”.

Widzowie mogli zobaczyć wydarzenia przy Woronicza i protest – jak utrzymywali pracownicy Telewizji Polskiej i posłowie PiS-u – „w obronie polskich mediów”. Co ciekawe, w reżyserce TVP pojawiła się nawet posłanka tej partii i członkini Rady Mediów Narodowych, Joanna Lichocka.

Zamieściła wpis na portalu X opatrzony podpisem: „Plac Powstańców. TVP”.

Zamieściła wpis na portalu X opatrzony podpisem: „Plac Powstańców. TVP".

W siedzibie publicznego nadawcy nie zabrakło też Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził, że „nie ma demokracji bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych”.

Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji – starał się przekonywać zebranych prezes PiS-u.

