Usłyszał „Co mi Panie dasz” i zaniemówił. Brytyjczyk nie mógł wyjść z podziwu!

PSHOW to twórca wideo mieszkający w Wielkiej Brytanii, który prowadzi własny kanał w serwisie YouTube. Jakie filmy można na nim znaleźć? Mężczyzna publikuje w sieci swoje reakcje na piosenki, których nigdy wcześniej nie słyszał. Teraz zareagował na wykonanie piosenki „Co mi Panie dasz„.

Na jego kanale nie brakuje także innych utworów, śpiewanych polskich wykonawców. Zdarzyło mu się do tej pory oceniać między innymi twórczość Donatana i Cleo, Dody, Sanah czy zespołu Lady Pank.

Kanał PSHOW cieszy się w Internecie sporym powodzeniem. Youtuber zgromadził na nim już ponad 260 tysięcy subskrybentów. Co więcej, mężczyzna prowadzi także sklep, w którym jego najwięksi fani mogą kupić między innymi bluzy i koszulki z jego pseudonimem.

Brytyjczyk ocenia polski hit. To przebój zespołu Bajm

Mężczyzna nagrał również reakcję na polską piosenkę. Na jaki utwór padł jego wybór? Zdecydował się posłuchać jednego z największych przebojów grupy Bajm, czyli utworu „Co mi Panie dasz”. Youtuber nie oceniał jednak wykonania Beaty Kozidrak. Pod lupę wziął wyjątkową wersję hitu, śpiewaną przez grupę szesnastu polskich artystów przy akompaniamencie orkiestry Adama Sztaby. Jak spodobała mu się ta aranżacja?

Youtuber wysłuchał hitu „Co mi Panie dasz”. Taka była jego reakcja

Już od pierwszych sekund filmu PSHOW nie krył swojego zachwytu nad utworem. Od razu było widać, że polski przebój zdecydowanie przypadł mu do gustu. Youtuber szybko zaczął potakiwać w rytm piosenki, wygrywanej przez ponad 700 muzyków, a z jego ust nie znikał uśmiech. Gdy utwór dobiegł końca, podzielił się z widzami krótkim komentarzem na jego temat.

Nie wiem co powiedzieć. Wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej szalone? Nie mogę pojąć, jak udało im się tak świetnie skoordynować na Zoomie! Adam, jesteś geniuszem, a to było prawdziwe dzieło sztuki – powiedział PSHOW na nagraniu.

Zobaczcie cały film, w którym Youtuber ocenia przebój grupy Bajm:

„Co mi Panie dasz” to utwór, który znalazł się na pierwszej płycie grupy Bajm z 1983 roku. To między innymi właśnie dzięki temu hitowi albumowi udało się zebrać tak wiele pozytywnych recenzji. Nie jest to jednak jedyny przebój z tej płyty. Wydawnictwo zawierało również takie utwory, jak „Józek, nie daruję ci tej nocy” czy „Nie ma wody na pustyni”.

Aranżacja piosenki, którą oceniał brytyjski Youtuber, powstała trzy lata temu. W nagraniach wzięły udział największe polskie gwiazdy: Piotr Cugowski, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Ewa Farna, Sebastian Karpiel, Cleo oraz Patrycja Markowska i Igor Herbut.

Film, który oglądał na swoim kanale PSHOW możecie w całości zobaczyć poniżej. A jak Wam podoba się to wykonanie piosenki?

