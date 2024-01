Usłyszał polską wersję hitu z „Krainy lodu”. Tak skwitował wyjątkowe wykonanie

„Kraina lodu” okazała się wielkim filmowym hitem. Młodsi i starsi widzowie zakochali się w przygodach Elsy i Anny. Produkcje Disneya często oferują też oryginalne ścieżki dźwiękowe. Nie inaczej było w tym przypadku. „Mam tę moc” z miejsca stało się prawdziwym przebojem. Doczekało się też wielu interpretacji. Jedną z nich, w wykonaniu polskich artystów, ocenił amerykański twórca internetowy.

„Kraina lodu” zasłynęła ze ścieżki dźwiękowej

Przygody Elsy miały premierę w 2013 roku. Film okazał się ogromnym sukcesem sprzedażowym. Zarobił zawrotną kwotę 1,2 miliarda dolarów. Produkcję docenili także krytycy. „Kraina lodu” zdobyła dwa Oscary. Jeden w kategorii najlepszej długometrażowej animacji. Natomiast drugi za najlepszą piosenkę.

„Let It Go” doczekało się wielu wersji językowych. W Polsce utwór znamy pod tytułem „Mam tę moc”. Można odnieść wrażenie, że słyszał go niemal każdy. Piosenka była wszędzie. Po latach śmiało można określić ją jako kultową. Podbiła bowiem serca widzów i słuchaczy. Nie tylko tych najmłodszych, lecz także starszych.

„Kraina lodu” doczekała się drugiej części w 2019 roku. Natomiast piosenka od momentu premiery oryginału pozostaje żywa. Wykonawcy zinterpretowali ją na mnóstwo sposobów. Zrobili to również artyści związani ze Studiem Accantus. Działają w sieci i często wykonują znane utwory w wyjątkowy sposób. W przypadku „Mam tę moc” nie mogło być inaczej.

Amerykanin ocenił polską wersję „Let It Go”

W internecie popularne są filmy, gdzie obcokrajowcy reagują na polskie utwory. Jedną z osób, która prowadzi taką działalność jest Amerykanin znany w sieci jako Reactions by D. Ocenił on wiele przebojów z kraju nad Wisłą. Ostatnio pokusił się o odsłuchanie piosenki z „Krainy lodu” w wykonaniu wokalistów ze Studia Accantus.

Amerykański youtuber miał już do czynienia z piosenkami śpiewanymi przez tę grupę. W zasadzie za każdym razem był pod wielkim wrażeniem. Tym razem nie było inaczej. Niezwykle spodobały mu się głosy wykonawców oraz to, że śpiewają na ulicy. Nie mógł powstrzymać się od komplementów. Ewidentnie widać, że to wykonanie podbiło jego serce.

To było wyśmienite. Cała trójka wykonawców była fantastyczna. Oni wszyscy są świetni. Kocham to. To jest bardzo fajne, że zbierają się razem i po prostu śpiewają publicznie. Robią to po prostu fantastycznie. Mają tak świetne głosy! […] Polska wersja „Let It Go” była fantastyczna – podsumował na nagraniu Amerykanin.

