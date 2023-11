Wyjątkowy projekt polskich muzyków. Tak brzmi „Całkiem nowa bajka” z Rojkiem i Brodką!

Tytuł „Całkiem nowa bajka” nie kłamie. Co prawda chodzi o prawdziwy klasyk, ale w zupełnie nowym i naprawdę zaskakującym wydaniu. Oto jeden z najbardziej wyczekiwanych i oryginalnych projektów muzycznych tego roku!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

„Całkiem nowa bajka” z plejadą polskich gwiazd muzyki

W piątek w serwisach streamingowych zagościła „Całkiem nowa bajka”. Singiel spod skrzydeł wytwórni Sony promuje płytę z muzyką do pierwszej części trylogii „Akademia Pana Kleksa”, która trafi do kin 5 stycznia przyszłego roku.

W ramach utworu rockowa kapela Hotel Torino połączyła siły z kilkoma innymi znanymi muzykami. I tak w kawałku zaśpiewali też Artur Rojek, Brodka, Mrozu, IGO, Kaśka Sochacka, Ralph Kaminski, Sokół, a także Bedoes 2115.

Co wyszło z tej wybuchowej mieszanki? Jak zapewnia Sony: „energetyczna, przebojowa i zaskakująca wersja legendarnej piosenki Witajcie w naszej bajce” z filmu „Akademia Pana Kleksa” z 1983 r.

Zobacz także: Eurowizja Junior. Maja zaśpiewała „Solo” Blanki! Musicie to usłyszeć

W materiałach promocyjnych Rojek, IGO i Mrozu nie kryli ekscytacji projektem. Pierwszy z nich wyznał, że skusiła go wizja „udziału w czymś pieczołowicie przygotowanym, z dużą wyobraźnią, jakością i z fajnymi gośćmi”.

Drugi z nich podkreślił, że „Akademia Pana Kleksa” stanowi „nasze dziedzictwo”. Zaś ostatni artysta dodał, że jest to dla niego „sentymentalna podróż” i coś bardzo wyjątkowego. Wychował się bowiem na przygodach Pana Kleksa i miał nawet winyl ze ścieżką dźwiękową z oryginalnego filmu.

Tych wszystkich legendarnych już piosenek słuchałem na gramofonie. Jestem też na ścieżce nowego Pana Kleksa. Dla mnie to jest coś świetnego, szczególnie że tutaj zebraliśmy naprawdę znakomitych artystów – zastrzegł.

Zobacz także: Budka Suflera zaprosiła na scenę Cugowskiego. Stanowcza reakcja

W serwisie YouTube można już obejrzeć teledysk do „Całkiem nowej bajki”. Poza wszystkimi twórcami pojawi się w nim także sam Piotr Fronczewski, który cztery dekady temu wcielił się w rolę Ambrożego Kleksa.

Warto podkreślić, że wszystkie przychody z dystrybucji poniższego singla zasilą Fundację One Day.

Inne podejście do świata Pana Kleksa

„Całkiem nowa bajka” to już drugi singiel zapowiadający album ze ścieżką dźwiękową do nowej „Akademii Pana Kleksa”. Pierwszy, „Jestem twoją bajką”, miał premierę we wrześniu. Wykonała go Sanah, która zinterpretowała klasyk Zdzisławy Sośnickiej – „Pożegnanie z bajką”.

Już na początku stycznia będziemy się mogli przekonać, jak na srebrnym ekranie zostanie zaprezentowana uwspółcześniona wersja bajkowego świata Pana Kleksa i Adasia Niezgódki. Świat ten stworzył pierwotnie oczywiście Jan Brzechwa w 1946 r. na kartach swojej powieści.

Zobacz także: To wideo jest hitem sieci! Tak 64-latka szalała na koncercie rapera

Pierwsza ekranizacja bajki „Akademii Pana Kleksa” miała miejsce w 1983 r. W głównych rolach zobaczyliśmy wówczas odpowiednio: Piotra Fronczewskiego i Sławomira Wronkę. Tamten obraz, podobnie jak piosenki w nim zawarte, szybko stał się legendarny. Czy podobnie będzie z nowymi wersjami? Czas pokaże.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!