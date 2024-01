Zaśpiewali wielki przebój Maanam po francusku. Reakcja internautów mówi jasno

Maanam to legenda polskiej muzyki. Kora i Marek Jackowski stworzyli wiele ponadczasowych utworów. Nic dziwnego, że doczekali się grona niezwykle oddanych fanów. Słuchacze wciąż wracają do twórczości zespołu. Z kolei wykonawcy starają mierzyć się z jego piosenkami. Ostatnio dwaj artyści z BeMy postanowili zaśpiewać wielki przebój grupy… po francusku!

BeMy wykonało przebój Maanam po francusku

Nigdy nie jest łatwo zmierzyć się z piosenkami śpiewanymi przez Korę. Przez wielu uznawana jest za jedną z najwybitniejszych artystek w Polsce. Niewielu wykonawcom udaje się dorównać jej talentowi. Niektórzy jednak nie próbują tego zrobić. Zamiast tego stawiają na kreatywne podejście do jej twórczości.

BeMy to polsko-francuski zespół. Założyli go bracia: Mattia i Ellie Rosinscy. Publiczności dali się poznać biorąc udział w „Must be the Music”. Zajęli drugie miejsce w finale. Grali też na wielu festiwalach muzycznych. Natomiast ostatnio są aktywni w mediach społecznościowych. Zamieszczają tam nagrania z coverami piosenek po francusku. Teraz postanowili zaśpiewać przebój Maanam.

„Krakowski spleen” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek zespołu. Słowa do niej napisała Kora. Z całą pewnością można stwierdzić, że utwór wszedł do kanonu polskiej muzyki. Wydaje się, że każdy słyszał ten hit Maanam. Jak jednak brzmiałby po francusku? Teraz możemy się przekonać.

Fani ocenili wykonanie. W tym są zgodni

Wykonanie piosenek Maanam zawsze jest trudnym zadaniem. Nie jest też łatwo zrobić wrażenie na fanach zespołu. Przekonało się o tym wielu wykonawców, którzy się na to porywali. Mnóstwo słuchaczy jest zdania, że Kora była artystką jedyną w swoim rodzaju.

Muzykom z BeMy udało się jednak zadowolić fanów. Francuska wersja „Krakowskiego spleenu” przypadła im do gustu. Pod nagraniem możemy znaleźć dużo pozytywnych komentarzy. Słuchacze są jednak zgodni co do jednego. Wykonanie jest ładne, lecz z Korą niezwykle trudno jest się mierzyć.

„Cudo! Kocham Maanam, ale to, co tu zrobiliście jest przepiękne”

„Nieźle, ale Kora jest jedyna na świecie”

„Super, wielkie brawa”

„Uwielbiam tę piosenkę, niesamowity hit wszech czasów”

„Ładnie, ale Kora to Kora, trudno jej dorównać” – komentują słuchacze.

