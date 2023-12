Zmiany w TVP szokują. Oto najważniejsze. Lista robi wrażenie!

Telewizja Polska budziła niemałe kontrowersje jeszcze przed ogłoszeniem wyników tegorocznych wyborów parlamentarnych. Polacy spodziewali się, że jeśli nastąpi zmiana na najważniejszych rządowych stanowiskach, państwowej telewizji nie ominie rewolucja. Wczoraj mógł się o tym przekonać nie tylko nasz kraj, ale i reszta świata.

Na długiej liście najważniejszych zmian, jakie zaszły w Telewizji Polskiej, znalazła się przede wszystkim „wymiana” prezesa. Dotychczas to stanowisko piastował Mateusz Matyszkowicz, a przed nim Jacek Kurski, a teraz — Tomasz Sygut. Kim jest?

Tomasz Sygut jest znanym polskim dziennikarzem i zarazem byłym wicedyrektorem TVP Info oraz sekretarzem programowym TVP Polonia. W przeszłości kierował też Telewizyjną Agencją Informacyjną, a także zasiadał w zarządzie Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Jak informuje portal Wirtualne Media, Tomasz Sygut cieszy się wielką sympatią byłych współpracowników. Na temat nowego prezesa pozytywnie wypowiedział się także jego kolega po fachu Kamil Dziubka.

Tomek Sygut to dziennikarz z krwi i kości, profesjonalista, który wierzy w nasz zawód. A chodzi w nim o pokazywanie ludziom świata takim, jaki on w rzeczywistości jest. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy okazało się, że to właśnie on ma stanąć na czele TVP — mówił Kamil Dziubka w wywiadzie dla portalu Wirtualne Media.