Żona Kurskiego pozywa TVP. Grzmi o prokuraturze i „dnie”

TVP przeszła w ostatnim czasie sporo zmian. Ze stacją pożegnało się wiele nazwisk. Roszady dotknęły też zarząd. Jacek Kurski rozstał się z funkcją prezesa stacji już wcześniej. Podobny los spotkał jego żonę Joannę. Była szefową „Pytania na śniadanie”. Kilka tygodni temu ujawniono, ile miała zarabiać za zarządzenie programem śniadaniowym. Z tego powodu zapowiadała, że pozwie telewizję. Jak powiedziała, tak też zrobiła.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Nie jest tajemnicą, że TVP za Jacka Kurskiego nie miała dobrej opinii. Stacji wielokrotnie zarzucano propagandowy charakter. Na wielu stanowiskach miał też panować nepotyzm. Szokujące miało być również to, ile zarabiały osoby związane ze stacją. W programie “19:30” ujawniono rzekome zarobki Joanny Kurskiej. Porównano je z pensjami posłów i nauczycieli.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Jakiś czas temu media obiegła informacja o wynagrodzeniu żony Jacka Kurskiego. Za pracę w TVP otrzymywać miała nawet 117 tysięcy złotych. Sama zainteresowana zaprzeczała jednak tym doniesieniom. Niedługo później w telewizja opublikowała całą kwotę, którą zarobiła Joanna Kurska. Pensja, rekompensata i odszkodowanie opiewały łącznie na ponad 1,5 miliona złotych. Sama zainteresowana postanowiła zaprzeczyć i skomentować sprawę.

Zobacz także: Tak Mglej kontroluje Roxie Węgiel? Piszą o zazdrości

To oszczerstwa na mój temat, nigdy nie miałam pensji 117 tys. miesięcznie, jak podano w TVP, to, co zrobili, to szczucie i hejt, który ma mnie zohydzić. Nigdy nie zarabiałam więcej niż poprzednik na tym stanowisku. Jako dyrektor programowy zarabiałam 23 tys. brutto i grosza nie wzięłam za równoczesne pełnienie obowiązków dyrektora marketingu. Najwyższa zaś miesięczna wypłata, jaką kiedykolwiek dostałam w telewizji, opiewała na 32 tys. zł (tzw. podstawa etatu plus honorarium producenta) za produkcję 30 wydań miesięcznie „Pytania na śniadanie” – powiedziała w Świecie Gwiazd.