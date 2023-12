Amerykanin usłyszał świąteczny przebój po polsku. Tak skwitował wykonawców

Święta to wyjątkowy czas. Ubieranie choinki, obdarowywanie się prezentami czy zajadanie się pysznościami w rodzinnym gronie. W trakcie Bożego Narodzenia nie może też zabraknąć muzyki. Do dyspozycji mamy całą masę wszelkiej maści kolęd czy piosenek świątecznych. Co więcej, możemy ich posłuchać niemal w każdym istniejącym języku. W tym oczywiście po polsku.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Ten świąteczny utwór pokochali słuchacze

Mark Lowry napisał piosenkę „Mary, Did You Know?” wiele lat temu. Od kilku dekad nieprzerwanie kojarzy się ją ze Świętami. Zdobyła tak dużą popularność, że doczekała się wersji w kilkunastu językach. W tym również po polsku.

Nad Wisłą utwór ten znamy pod tytułem „Mario, czy już wiesz?”. Tekst piosenki składa się z wielu pytań. Te jednak pozostają bez odpowiedzi. Dlatego też ma tak wielką moc. Słuchacze sami mogą kontemplować relację Maryi oraz nowonarodzonego Jezusa.

Zobacz także: Doda zmaga się z tym schorzeniem od dziecka. „Nie daję rady”

Ta świąteczna piosenka jest znana na całym świecie. Jakiś czas temu amerykański twórca internetowy zdecydował się zapoznać z polską interpretacją. Nagranie ze swoją reakcją umieścił w serwisie YouTube na kanale Reactions by D. Czy nasza rodzima wersja przypadła mu do gustu?

Tak Amerykanin ocenił „Mario, czy już wiesz?”

Amerykański youtuber już od jakiegoś czasu zapoznaje się z polską muzyką. Natomiast ostatnio przyszła kolej na świąteczną piosenkę. Grudzień oczywiście sprzyja odpowiedniemu nastrojowi. Słuchając „Mario, czy już wiesz?” wykonanej przez artystów Studia Accantus można wpaść w prawdziwy i niezwykle szczery zachwyt.

Zobacz także: Niewiarygodne, co zrobił Cugowski. Irena Santor nie wytrzymała

Tak też stało się w przypadku wspomnianego amerykańskiego twórcy. Nasza rodzima wersja tego świątecznego przeboju zrobiła na nim ogromne wrażenie. Docenił przede wszystkim głosy artystów, którzy wykonali utwór. Wygląda na to, że polska wersja w niczym nie ustępuje oryginałowi.

Zobacz także: „Sylwester Marzeń” TVP bez zagranicznej gwiazdy? Zakulisowe doniesienia szokują

O mój Boże! Oni potrafią śpiewać, naprawdę potrafią śpiewać! Mają nieprawdopodobnie mocne głosy. […] To było fantastyczne, te głosy! […] Niesamowite, niesamowite, niesamowite! – podsumował youtuber.

Podoba Ci się ta polska wersja świątecznego przeboju? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!