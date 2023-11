Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje: „W różnorodności jest pewne piękno” [TYLKO U NAS]

Andrzej Piaseczny na polskiej scenie muzycznej gości od wielu lat. Jego muzyczna przygoda rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy został zakwalifikowany do udziału w koncercie „Debiutów” na 29. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Niedługo po tym został wokalistą zespołu Mafia. Od lat 1998 roku z powodzeniem działa jako artysta solowy. Pierwszy album studyjny zatytułowany „Piasek” ukazał się na rynku 14 stycznia 1998 r. nakładem wytwórni BMG Poland.

Do tej pory Piasek wydał 12 albumów solowych. Niedawno, bo 17 listopada, zaskoczył nas wszystkich swoim kolejnym krążkiem „Jeszcze zanim Święta…”, na którym zaśpiewa najpiękniejsze świąteczne piosenki. Do pracy nad tym wyjątkowym wydawnictwem zaprosił młodego i utalentowanego gitarzystę – Kacpra Dworniczaka.

W rozmowie z Tomaszem Florkiewiczem artyści opowiedzieli nieco więcej o ich wspólnym projekcie.

Muzyk zdradził również, co kierowało nim przy tworzeniu nowej płyty, i jak wpadł na pomysł, aby do udziału zaprosić Kacpra Dworniczaka:

Przed pomysłem nagrania płyty świątecznej było spotkanie moje z Kacprem. To znaczy, tak naprawdę po raz pierwszy zobaczyłem go na Instagramie. I pomyślałem sobie, czy przypadkiem nie zrobić by czegoś z takim wirtuozem gitary. I myśmy nawiązali pierwszy kontakt ze sobą prawie dwa lata temu. Więc wszystko nie działo się ot tak, ciach i już!

Kacper Dworniczak obecnie szlifuje umiejętności pod okiem wybitnych profesorów: Paolo Pegorano oraz Łukasza Kuropaczewskiego w Austrii. Tak mówi o tym, jak zaczęła się jego muzyczna przygoda z Piaskiem:

Ta historia z Instagrama bardzo dobrze oddaje właśnie, jak my się spotkaliśmy. Pamiętam dokładnie ten dzień, że byłem na uczelni, ja studiuję na co dzień w Austrii i tam też mieszkam, i nagle właśnie ten Instagram. Pokazuje mi się powiadomienie: „Andrzej Piaseczny zaobserwował twój profil”. Wiesz i tak od wiadomości do wiadomości, gdzieś jakaś propozycja była, żebyśmy może coś kiedyś zrobili razem. A ja staram się też tak stąpać twardo po ziemi. No nie wierzyłem, że w ogóle może dojść do czegoś takiego. Ale jednak życie pisze różne scenariusze. No i dzisiaj mam tutaj zaszczyt być razem z Andrzejem – mówi młody muzyk.