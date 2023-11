Arkadiusz Jakubik w Radiu Złote Przeboje: „Kompletnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić”

Arkadiusz Jakubik to artysta wszechstronny. Jest znanym i cenionym aktorem filmowym, dubbingowym, teatralnym, głosowym i telewizyjnym, a także lektorem, reżyserem i scenarzystą teatralnym. Jakubik jest również muzykiem.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Niedawno znów zrobiło się o nim głośno za sprawą serialu kryminalnego „Informacja zwrotna”, który został udostępniony na platformie Netflix i powstał na motywach powieści Jakuba Żulczyka. Jakubik wciela się w nim w Marcina Kanię – byłego muzyka rockowego, który z powodu swojego uzależnienia od alkoholu traci kontakt nie tylko z rzeczywistością, ale również oddala się od swojej rodziny.

Zobacz także: Justyna Steczkowska z nowym singlem. Internauci komentują teledysk

Posłuchaj całej rozmowy z Arkadiuszem Jakubkiem:

Tak Arkadiusz Jakubik mówi o swoim ostatnim aktorskim wyzwaniu:

Mam takie wrażenie, że już zagrałem parę postaci, które lubią zaglądać do kieliszka. Ale wiesz co, myślę sobie, że jeżeli chodzi o Marcina Kanie, jeżeli chodzi o ten serial, czyli ekranizację powieści Jakuba Żulczyka pod tytułem „Informacja zwrotna”, to była dla mnie jakaś strasznie, strasznie ciężka podróż, strasznie ciężka praca. I tak sobie tylko mogę porównać tego Marcina Kanie i jego ciężar gatunkowy i to, co się działo ze mną z moją głową chyba tylko do „Domu złego” i Edwarda Środonia, bo to był ten rodzaj diapazonu.