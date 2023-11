Justyna Steczkowska nie próżnuje i regularnie dzieli się z fanami owocami swojej pracy. Jej ostatnia płyta, czyli „Szamanka”, ukazała się zaledwie w ubiegłym roku, a teraz światło dzienne ujrzał teledysk do hitu „Carpe Diem”.

Jak fani ocenili teledysk do „Carpe Diem”?

Za scenariusz, reżyserię oraz scenografię do teledysku „Carpe Diem” odpowiadali Rafał Tylicki oraz Brian Poniatowski. Drugi z panów był odpowiedzialny także za choreografię.

Pod opublikowanym na YouTube teledyskiem w błyskawicznym tempie pojawiły się liczne komentarze. Czy jednak Justyna Steczkowska będzie zadowolona po ich lekturze? Okazuje się, że w większości fani mają bardzo ugruntowane zdanie na temat nowego tworu piosenkarki.

Na szczęście Justyna Steczkowska może odetchnąć z ulgą. Fani są naprawdę zachwyceni jej teledyskiem, o czym świadczą wysuwane pod adresem piosenkarki wyrazy uznania. Co szczególnie przypadło odbiorcom do gustu? Nie zabrakło m.in. porównań do samej… Madonny! Ktoś inny podzielił się przekonaniem, że to Steczkowska powinna reprezentować ojczyznę w trakcie następnej edycji Eurowizji.

„Polska Madonna sceny muzycznej. Ma „to coś” w sobie ta kobieta. Dobrze się jej słucha i cieszy oko swoją urodą i niezwykłą klasą”, „Cudowna piosenka, świetna do tańca, ale również z doskonałą warstwą liryczną. Nowa stylistyka pokazuje, że Justyna cały czas się rozwija i sprawdza się w każdym gatunku muzycznym”, „Jestem pod ogromnym wrażeniem. Pani Justyno, pnie się Pani pod samą górę, trzymam mocno kciuki za karierę”, „Super! Czekam na eurowizyjną propozycję!” – to tylko przykładowe komentarze fanów.

