Blanka pracuje ze znanym producentem. Wcześniej remiksował Eda Sheerana

Blanka zyskała największą popularność po występie na Eurowizji 2023. Mimo że wynik nie był taki, jak chcieliby polscy fani, to piosenkarka nie może narzekać na brak zajęć. Regularnie publikuje nowe utwory i zdobywa nowych słuchaczy. Nawiązuje też współprace z zagranicznymi artystami. Ostatnio znany niemiecki producent stworzył remiks jej piosenki.

Alle Farben jest producentem muzycznym pochodzącym z Niemiec. Może pochwalić się współpracą z największymi światowymi gwiazdami. Na swoim koncie ma, chociażby remiks hitowego „Overpass Graffiti” Eda Sheerana. Teraz zdecydował się zrobić to samo z utworem Blanki.

„Rodeo” to piosenka, która powstała podczas kreatywnego campu w Helsinkach. Blanka tworzyła muzykę z niezwykle utalentowanymi artystami. Wśród nich znaleźli się Neea River, Erik Gjendomsjo czy Matias Keskiruokanen. Natomiast ostatnio do sieci trafił remiks tego utworu autorstwa Alle Farben.

Jestem niezwykle podekscytowana tym, że Alle Farben zdecydował się na nagranie remiksu „Rodeo”. To bardzo kreatywny i jeden z najbardziej interesujących artystów dance na świecie, których nowości regularnie śledzę. Byłam pod szczególnym wrażeniem tego, co zrobił z „Overpass Graffiti” Eda Sheerana. To zaszczyt, że przygotował własną wersję mojej piosnki – mówi Blanka cytowana przez cgm.pl.